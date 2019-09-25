https://static.news.ru/photo/ef1aa2d8-dfc3-11e9-bf04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В 1/16 финала Кубка России — первой стадии, в которой принимают участие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), — сошли с турнирной дистанции сразу шесть представителей элитного дивизиона.

Один из лидеров РПЛ «Краснодар» с минимальным счётом уступил на выезде клубу второго по рангу российского дивизиона — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — «Нижнему Новгороду» — 0:1 (0:0). Единственный мяч забил Александр Ставпец на 77-й минуте.

Разгром казанскому «Рубину» учинили идущие на втором месте в ФНЛ подмосковные «Химки» — 3:0 (1:0). Забитые мячи на счету Аршака Коряна (7-я минута, с пенальти), Ильи Кухарчука (47-я) и Евгения Гапона (84-я).

Самарские «Крылья Советов» не устояли в Москве против «Торпедо» — 0:2 (0:2). У «автозаводцев» отличились Максим Шоркин (36-я минута) и Иван Сергеев (вторая добавленная к первому тайму).

Дебютант РПЛ «Сочи» в Ярославле свёл к нулевой ничьей основное и дополнительное время поединка с «Шинником», однако в серии пенальти хозяева оказались точнее — 5:4.

Московское «Динамо» уступило с минимальным счётом «Лучу» во Владивостоке, дебютант РПЛ «Тамбов» был разгромлен на выезде «Томью» (4:0), ранее писал News.ru.