Шейхи проиграли: Криштиану Роналду вернулся в клуб, где зажглась его звезда

После перехода Лионеля Месси из «Барселоны» в ПСЖ казалось, что главная трансферная бомба сезона уже взорвалась. О, как же мы заблуждались! Вслед за аргентинцем сменить клуб решил его главный оппонент в футболе — Криштиану Роналду. В последние несколько недель называлось большое количество клубов, куда может перейти португалец. Однако в итоге КриРо сделал выбор в пользу команды, где зажглась его звезда. Рассказываем об очередной трансферной саге, которая завершилась красивым финалом.

Напарник Месси

Тесный союз между Криштиану Роналду и «Ювентусом» не образовался. За три с небольшим года португалец так и не смог заручиться всеобъемлющей любовью туринских болельщиков, так и не смог принести «Ювентусу» желанный «ушастый» трофей, а с упущенной первой строчкой в Серии А в прошедшем сезоне и возвращением Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «Юве», взаимоотношения только усугубились.

В сложившейся непростой ситуации у Криштиану оставалось два выбора. Первый — продолжить тосковать в команде, в которой он уже не получает удовольствие. Второй — найти новый вызов. Нетяжело догадаться, на каком варианте остановился футболист.

Поначалу «Ювентус» упирался и всячески заверял, что португалец — игрок их команды, а все разговоры о его возможном уходе не больше, чем слухи. Но со временем стало понятно, что это не так. И тогда встал вопрос: а куда в таком случае перейдёт португалец?

Криштиану Роналду Jonathan Moscrop via www.imago-images.de/Global Look Press

Памятуя о мощной трансферной компании ПСЖ в этом сезоне и зная, какой бы фурор произвела связка Месси-Роналду в одном составе, многие болельщики изначально связали будущее КриРо именно с этой командой. Провоцировали на такие смелые мысли возбуждённые умы публики, в том числе и официальные представители парижского клуба. Так, например, в своём Twitter брат владельца ПСЖ Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани выложил совместное фото КриРо и Месси в форме ПСЖ и подписал её интригующей фразой: «Может быть?».

Manchester is ...

Впрочем, детской мечте Шейха вряд ли суждено было сбыться. СМИ сообщили, что Криштиану возвращается в Манчестер. И поначалу речь шла только о «МанСити».

Накануне журналист Гонсалу Лопеш выступил со следующей информацией: «горожане» согласовали переход 36-летнего португальца. Позже появились и детали переговоров. Оказывается, организовать трансфер в «Сити» попросил сам КриРо, он, как сообщалось, даже пошёл на понижение в зарплате ради этой сделки. «Горожане», в свою очередь, собирались ему предложить €30 млн.

Убедиться в том, что трансфер неминуем отчасти позволили комментарии представителей турнинской команды. Так, например, тренер «Ювентуса», объявил, что португалец не намерен оставаться в команде. На тренировку туринцев он не приехал, вещи из шкафчика собрал и уехал с базы. Чтобы отправиться в Манчестер...

До вечера 27 августа все были уверены, что этим Манчестером будет именно «Сити». Во-первых, шейхи умеют проворачивать крупные сделки. Во-вторых, «МанЮнайтед», вроде как, изначально сошёл с дистанции. «Манкунианцы» продлили контракт с Кавани и приобрели Джейдона Санчо. Казалось, им совсем не до Роналду.

Но не тут-то было. Вечером появилась новая информация: журналист и инсайдер Фабрицио Романо (человек, которому можно доверять больше, чем своим родителям) сообщил о том, что шейхи решили прекратить переговоры с Роналду. По данным источника, между «Манчестер Сити» и Роналду вообще не существовало договоренностей по контракту, так как не была согласована сумма компенсации с «Ювентусом».

Криштиану Роналду LiveMedia/Ettore Griffoni/Global Look Press

... RED!

А затем появилась самая интересная новость: по словам того же Романо, в сделку вступил «Манчестер Юнайтед». Бывший клуб португальца подготовил контракт до 2023 года.

И не успели взволнованные болельщики «манкунианцев» опомниться, как на официальном сайте клуба появилась информация о том, что вопрос уже закрыт — Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед». Португальцу осталось только поставить подписи. Это он сделает после того, как получит визу и пройдёт медицинское обследование.

Вот так неожиданно (а для кого-то, может, и ожидаемо) Роналду сделал выбор в пользу клуба, где зажглась его звезда. Ещё одного топа мирового футбола шейхи не смогли переманить.