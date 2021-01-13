Шамиль Газизов в ближайшее время вернётся в «Уфу»

https://static.news.ru/photo/5dd6f05c-5596-11eb-bbad-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Шамиль Газизов, до начала декабря 2020 года работавший в московском футбольном клубе «Спартак», уже в ближайшее время вернётся в «Уфу», заявил председатель совета директоров башкирской команды Ростислав Мурзагулов.

Вчера мы встретились с Газизовым. Шамиль — родной для клуба человек, а «Уфа» для него — родной клуб. Естественно, далеко от нас он не отойдёт, будет нам помогать, — отметил Мурзагулов, слова которого приводит Championat.com.

По его словам, говорить о конкретных должностях и постах пока ещё рано. Известно, что Газизов ушёл с поста генерального директора «Спартака» спустя пять месяцев после своего назначения. Перед этим Газизов работал на той же должности в «Уфе».

Ранее NEWS.ru писал, что бывший голкипер футбольного клуба «Спартак» Анзор Кавазашвили выразил надежду на возвращение в столичную команду экс-игрока «красно-белых» Квинси Промеса, который на данный момент выступает за нидерландский «Аякс».

Квинси Промес выступал за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе «красно-белых» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России. Игрок стал лучшим бомбардиром среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах.