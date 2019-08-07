7 августа футбольный клуб «Краснодар» принимает португальский «Порту» в рамках третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов. Для «чёрно-зелёных» это будет дебют в главном клубном еврокубке. Экс-наставник «быков» Игорь Шалимов в эксклюзивном интервью News.ru поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

— «Краснодару» предстоит сыграть с «Порту». Это историческое событие для подопечных Мурада Мусаева. Удастся ли дома обыграть португальцев? Всё-таки самый серьёзный соперник на этом этапе.

— Все надеются, что удастся победить, потому что «Краснодар» сыграл уже четыре тура чемпионата России, новые игроки в команде начинают потихоньку сыгрываться. У «Порту» чемпионат начнётся только в эти выходные, и так же, как у «и чёрно-зелёных», в составе португальской команды большие изменения. Думаю, что шансы, наверное, равные, но, на мой взгляд, «быкам» важно не пропустить в домашней игре с поддержкой болельщиков, которая будет гнать команду вперёд. А если выиграют 1:0 или 2:0, то будет вообще идеально перед ответной игрой.

— Можно ли назвать первые игры чемпионата России некой подготовкой ко встрече с соперником?

— Конечно. Команда обновила состав новыми игроками, и «Краснодар» в игровом тонусе должен быть лучше, чем «Порту», который ещё не играл официальные встречи.

Игорь Шалимов Ina Fassbender/dpa/Global Look Press

— У «Краснодара», кажется, не всё идёт стабильно — хорошие игры чередуются с неуверенными. Однако команда развивается, набирает силу, новички осваиваются. «Порту», в свою очередь, потерял Аугусто Фелипе, Икера Касильяса, Эктора Эрреру, Эдера Милитао. Сильно ли отсутствие основных футболистов «Порту» скажется на игре команды?

— Они потеряли, но и, думаю, приобрели неплохих игроков. Но по логике, конечно, скажется. Подразумеваю, что проблемы могут быть у «Порту» в связи с отсутствием официальных встреч и сыгранности новичков.

— Мусаев не сможет помочь подопечным в связи с решением УЕФА отстранить наставника с тренерской скамейки до получения лицензии Pro. Однако и Сержиу Консейсау будет отсутствовать из-за дисквалификации в прошлом розыгрыше турнира. Кажется, команды будут находиться в равных условиях. Так ли это? Или на «быках» скажется давление первого в истории выступления в еврокубках?

— Не думаю, что на командах сильно скажется отсутствие главных тренеров. У «Краснодара» есть помощник наставника, который в любом случае подскажет и поможет ребятам. В таких играх не надо никого мотивировать и дополнительно что-то говорить. У «быков» есть опыт в прошлом сезоне, они играли в Лиге Европы, вышли в плей-офф, затем попали в 1/8. Так что этот опыт поможет на этапе квалификации Лиги чемпионов. Думаю, что в плане мотивации и настроения команды всё будет в порядке, а дополнительного давления не будет.

— Главная задача — забить и не пропустить? Возможно ли это с таким противником?

— Возможно. Но самое главное — не пропустить. А как получится, посмотрим. Я думаю, что «Краснодар» в состоянии отстоять ворота.

— Если подопечным Мусаева всё-таки удастся одолеть соперника, что можно ожидать от португальцев в ответной встрече?

— Дома они будут играть. Пока об этом не следует говорить, потому что первая игра покажет состояние и готовность к Лиге чемпионов игроков «Порту».