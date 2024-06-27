Шакил О’Нил решил купить английский футбольный клуб Шакил О’Нил ведет переговоры о покупке доли в West Ham United

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Шакил О’Нил

Четырехкратный чемпион НБА, олимпийский чемпион по баскетболу Шакил О«Нил начал переговоры о покупке доли в британском футбольном клубе West Ham United, сообщает The Sun, со ссылкой на источник. Собеседник издания отметил, что 52-летний баскетболист захотел стать одним из акционеров лондонской команды после того, как посетил матч Английской премьер-лиги.

Шак любит британский футбол и намерен вложить в клуб серьезные деньги. В конце прошлого сезона он посетил игру команды, которая ему очень понравилась. Теперь вопрос заключается в том, устроят ли его финансовые условия. Шак по-настоящему заинтересован в этой сделке, — рассказал источник The Sun.

West Ham United победил Лиге конференций в сезоне 2022/2023. В минувшем сезоне клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы. По итогам прошедшего сезона АПЛ команда заняла девятое место.

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