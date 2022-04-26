Украинский ФК «Шахтёр» не вернётся в Донецк, если город будет российским Украинский клуб «Шахтёр» не будет выступать в чемпионате России по футболу

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал в интервью BBC, что клуб не будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если Донбасс присоединится к России. Футболисты команды будут выходить на поле только в рамках чемпионата Украины.

Мы ни за что не вернёмся в Донецк, если он будет российским. Мы украинский клуб, мы будем играть только в украинской лиге. Мы никогда не станем играть в чемпионате. Это наша принципиальная позиция, хочу подчеркнуть, — сказал Палкин.

Донецкий клуб является 13-кратным чемпионом Украины и 13-кратным обладателем Кубка Украины. Также «Шахтёр» в 2009 году выиграл Кубок УЕФА.

До 2014 года свои домашние матчи команда проводила на стадионе «Донбасс Арена», затем она переехала в Киев. Свои домашние матчи донецкий клуб проводил во Львове, Харькове и Киеве.

Ранее стало известно, что на матче «Шахтёра» с клубом «Шериф» из Тирасполя болельщики из Приднестровья запели «Катюшу». Это произошло после первого тайма. Игра завершилась победой приднестровского клуба.