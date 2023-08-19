Шахматист Карякин сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» Гроссмейстер Сергей Карякин: матч «Спартак» — «Зенит» завершится вничью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Карякин

Матч «Спартак» — «Зенит», который пройдет 20 августа в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), завершится вничью. Такой прогноз в интервью NEWS.ru сделал гроссмейстер Сергей Карякин.

«Спартак» феерично начал сезон, показывал классный атакующий футбол, но матч в Екатеринбурге расстроил концовкой, показал наметившиеся огрехи в обороне. «Зенит» тоже не блещет в защите, «Факел» очень натужно обыграли, несмотря на счет 2:0. Там легко могла быть ничья. «Зенит» начал год не по-чемпионски, а у «Спартака» большие амбиции, но надо налаживать оборону, — сказал Карякин.

Шахматист добавил, что ждет от матча множества голов, открытой игры, надеется на победу «Спартака», но самым вероятным исходом считает ничью.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ожидает «много голов» от этой игры. Он предсказал, что матч может закончиться со счетом 4:3, но при этом не назвал победителя.

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий также поделился ожиданиями от игры: он выразил уверенность, что матч «Спартак» — «Зенит» будет захватывающим, а шансы команд на победу — 50 на 50.

Встреча пройдет 20 августа на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 19:30.