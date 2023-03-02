Шахматист Карякин оценил шансы «Спартака» догнать «Зенит» Гроссмейстер Сергей Карякин оценил шансы «Спартака» догнать «Зенит» в РПЛ

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сергей Карякин

Российский шахматист Сергей Карякин высказал NEWS.ru мнение о шансах московского «Спартака» догнать «Зенит» в Российской премьер-лиге. Отставание за 13 туров до финиша составляет шесть очков.

В спорте все возможно, и не такие отставания отыгрывали. Тем более что «Спартак» сейчас симпатичный, даже лучше, чем в чемпионский сезон. В кои-то веки видно, что ребята бьются не только за себя, но и за тренера. С Абаскалем случилось четкое попадание. Раньше игроков упрекали, что они недорабатывают, а сейчас Соболева даже придерживать надо. А «Зенит» чувствует себя довольно вальяжно, у них огромный запас прочности, классные легионеры, более дорогие, чем у всех других команд. Но это может сыграть и злую шутку, уверенность может перерасти в самоуверенность, — считает Карякин.

Гроссмейстер также напомнил, что в этом сезоне в Кубке России «Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0 и добавил, что еще один такой матч может перевернуть весь сезон.

Российская премьер-лига возобновится 3 марта. «Спартак» и «Зенит» сыграют между собой в 26-м туре.

Ранее Карякин рассказал NEWS.ru, чего лишился из-за связанных с СВО санкций.