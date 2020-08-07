Суперкубок России, которым по традиции открывается очередной футбольный сезон, разыграли действующий чемпион и обладатель Кубка страны петербургский «Зенит» и серебряный призёр Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив». NEWS.ru рассказывает, какие интриги сопутствовали этому поединку, прошедшему на столичной «ВЭБ Арене», и почему в итоге победу праздновала команда Сергея Семака.

У кого «корона» в «Зените»

Накануне игры даже до Москвы донёсся грохот от взрыва информационной бомбы на берегах Невы: сразу несколько источников поспешили сообщить, что в питерском клубе массовая вспышка коронавируса. И вроде как десять футболистов основного состава по этой причине не вылетели в столицу, где и должен был пройти матч. Назывались даже фамилии Юрия Жиркова, а также вернувшихся из аренд соответственно в «Сочи» и «Уфе» Андрея Мостового и Дениса Терентьева.

Естественно, в расположении «Зенита» эту информацию сразу опровергли, но как-то не очень активно. В итоге всё оказалось, как обычно: масштаб «эпидемии» был искусственно раздут, но дым без огня не заклубился. Позже один из Telegram-каналов сообщил, что среди трёх точно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в «Зените» есть один игрок молодёжной команды Даниил Шамкин и один сотрудник клуба. Таким образом, несколько человек из контактной группы были отправлены на карантин, но при этом никто из игроков основного состава в категорию риска не попал.

Короче говоря, не оставалось ничего другого, кроме как ждать, когда в открытом доступе появится стартовый протокол матча с указанием заявленных на игру запасных. Тогда методом исключения можно было понять (или догадаться), кто же всё-таки не смог сыграть премьерный матч сезона по официально не указанной причине.

Однако заявочный лист «сине-бело-голубых» явно разочаровал любителей «жареного»: в него главный тренер Сергей Семак включил практически всех тех, кто добывал золотые медали в РПЛ в прошлом сезоне. За исключением, разумеется, покинувшего команду Бранислава Ивановича. Даже стартовый состав был до неприличия привычным. А Жирков с Мостовым, как ни в чём не бывало, числились среди запасных. Отсутствовал только Терентьев, но игрока правой бровки трудно назвать игроком основной обоймы.

Так что если и можно говорить о «короне» применительно к «Зениту», то по большей части как о вероятной завышенной самооценке и надменном отношении к остальным соперникам, нежели о реальной вспышке надоевшей всем заразы.

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Кому «Локо» грозил вторым составом

Впрочем, задолго до того, как в «Зените» повеяло коронавирусом, из стана «железнодорожников» уже доносились ультимативные заявления о намерении выставить на поединок за Суперкубок резервный состав. Но причиной тому были отнюдь не проблемы футболистов московского клуба со здоровьем — здесь, тьфу-тьфу, всё было в порядке. Просто руководство «Локо» встало в позу по поводу якобы крайне неудобного и жёсткого графика игр, который составители календаря чемпионата РПЛ предложили «красно-зелёным» в августе.

Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков выразил недовольство, что команде придётся сыграть семь матчей за 21 день — с учётом Суперкубка. И пригрозил, что встречу с «Зенитом» «Локомотив» проведёт вторым составом — разумеется, вынужденно, дабы позаботиться о физическом состоянии бедных и несчастных игроков, страдающих от нечеловеческих нагрузок и отсутствия сострадания со стороны кровожадных футбольных чиновников, заставляющих команду играть в таком жутком режиме.

На самом же деле всем давно было известно, что из-за экстремально затянувшегося сезона-2019/20 и необходимости закончить следующий сезон уже в середине мая (поскольку в июне-2021 мы всё-таки надеемся увидеть отложенный чемпионат Европы) календарь РПЛ в существующих реалиях будет чрезвычайно плотным. И в августе, пока российские клубы не задействованы в еврокубках, запланированы шесть туров чемпионата. У «Локо» с «Зенитом» получается по семь игр, но между матчем за Суперкубок и поединками стартового тура у обоих есть по четыре дня — это вполне приемлемый график, по которому давно играют в европейских топ-чемпионатах.

Так что сетовать на календарь у руководства «красно-зелёных» объективно не было никакого резона. Собственно говоря, это подтвердил и стартовый состав на матч с «Зенитом» — вопреки ультимативным заявлениям клубных боссов он оказался самым боевым. На поле с первых минут вышли и Алексей Миранчук с братом Антоном, и Гжегож Крыховяк с Дмитрием Бариновым. И даже Гильерме вернулся в ворота после травмы.

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Каков «Зенит» без Ивановича, а «Локомотив» — без Жоау Мариу

И всё же по одной существенной кадровой потере обе команды в короткое межсезонье не обошлись. «Сине-бело-голубых», как уже было сказано, покинул Бранислав Иванович, а «железнодорожники» не стали продлевать аренду Жоау Мариу, и португалец после окончания прошлого сезона вернулся в итальянский «Интер». Но если питерцы закрыли возникшую брешь покупкой другого качественного легионера — хорвата Деяна Ловрена, то наставнику «Локо» Марко Николичу пришлось изыскивать внутренние резервы, чтобы нивелировать потерю креативного полузащитника.

Поединок за Суперкубок наглядно показал, что расхожая фраза «отряд не заметил потери бойца» в большей степени подходит к «Зениту». Ловрен (кстати, перед началом встречи тепло поприветствовавший соотечественника и капитана «железнодорожников» Ведрана Чорлуку) довольно быстро и органично вписался в защитные порядки питерцев. Бывший игрок «Ливерпуля» был очень хорош при блокировке всех попыток соперника забросить мяч в штрафную верхом, несколько раз надёжно прервал и низовые прострелы с флангов. Да, пока Ловрен не так агрессивен и эффективен при подключениях в атаку, как Иванович, но пока хорвату и «Зениту» это и не требуется. Главное для зенитовского новичка на первых порах — побыстрее достигнуть полного взаимопонимания на поле с напарником по центру обороны Ярославом Ракицким.

А вот «Локомотиву» без Жоау Мариу в атаке явно не хватало нестандартных решений и неожиданных ходов. По позиции — на левом фланге — португальца заменил Антон Миранчук, но очевидно, что эта перестановка в большей степени номинальная: оба брата наверняка играли бы в основном составе и в том случае, если бы португалец остался в «Локо». Но, по сути, атака «железнодорожников», безусловно, обеднела.

Задумка Николича стала очевидной с первых минут встречи: Миранчуки должны были смещаться с флангов в центр и либо с дриблингом, либо обыгрываясь с крайними защитниками или опорными хавбеками, стараться протаранить оборону петербуржцев в зоне одного из центральных защитников. Однако этот план абсолютно не работал, поскольку «Зенит» соблюдал завидную плотность в собственной штрафной, в которую отходили не только Вильмар Барриос с Магомедом Оздлевым, но и Себастьян Дриусси.

Аргентинец, кстати, явно воспрянул духом, поскольку начавший действовать с этого матча новый лимит на легионеров наконец-то позволил ему получить место в стартовом составе. Сергей Семак смог не ломать голову, как уместить всех нужных игроков с иностранным паспортом в рамки прежнего лимита «6+5», и выпустил с первых минут сразу семь иностранцев. Восьмым в запасе значился Эмилиано Ригони.

Как видим, и новый лимит сыграл на руку питерцам, позволив им безболезненно решить проблему ухода Ивановича.

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Дуглас подаёт — Дзюба решает

Ещё одна интрига матча ха Суперкубок носила глобальный характер: обозначит ли «Зенит» с первой игры нового сезона столь же подавляющее доминирование, как это было в сезоне минувшем? По итоговому счёту вроде бы можно сказать, что однозначный утвердительный ответ на этот вопрос дать нельзя. Однако сама игра складывалась таким образом, что шансов на положительный исход у «Локомотива» практически не было.

Но здесь дело скорее в том, что Семак выбрал на этот матч отчасти выжидательную тактику. Питерцы вовсе не претендовали на то, чтобы постоянно и безраздельно владеть мячом, и порой минут на пять-семь довольно глубоко «садились» к своим воротам. А потом — взрывались контратаками, которые здорово разгонял реактивный Малком.

В дебюте встречи соперники обменялись опасными ударами в исполнении игроков под номером 11: Дриусси с лёта пробил чуть мимо дальнего верхнего угла, а Антон Миранчук едва не пробил Михаила Кержакова плотным низовым ударом. Однако многообещающее начало продолжения не получило: команды принялись поочередно контролировать мяч без попыток создать голевые моменты.

Тем неожиданнее выглядел первый — и достаточно быстрый — гол в этом матче. Вышел он простым, как 15 копеек: Дугласа Сантоса «забыли» на левой бровке, последовал точный навес в штрафную, и Артём Дзюба головой переправил мяч в ворота. Всем известно, насколько ударный форвард «Зенита» хорош в верховой борьбе, но почему-то ни Чорлука, ни его напарник Мурило в этом эпизоде никаких помех ему не создали.

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Первая половина больше никакими яркими событиями зрителей не порадовала, а вот после перерыва огня на поле стало заметно больше. Николич попытался оживить игру заменами, выпустив Фёдора Смолова и Рифата Жемалетдинова, но «Зенит» успел огорошить «красно-зелёных» вторым голом: Оздоев дальним ударом эффектно вогнал мяч в ворота Гильерме рикошетом от перекладины.

Казалось, на этом интриге в матче пришёл конец, но Чорлука после розыгрыша углового распечатал ворота Кержакова. И «Локомотив» сразу поднял голову, понимая, что игру ещё можно спасти.

Семак ответил любопытными заменами, убрав с поля Дзюбу и Малкома. В роли напарника Сердара Азмуна по атакующему дуэту выступил Дриусси, Юрий Жирков отправился на привычный левый фланг, а Мостовой обосновался на правом. И эти перестановки лишний раз подтвердили, насколько велик запас прочности у чемпиона, если в концовке при скользком счёте главный тренер без всякого риска делает такие замены, которые нельзя назвать игрой на удержание счёта.

У «Локомотива», правда, был ещё один шанс забить, когда Смолов мог протолкнуть мяч в ворота после розыгрыша очередного «стандарта». Но в итоге матч прикатился к вполне закономерной победе «Зенита». Питерцы, таким образом, после «золотого дубля» начали новый сезон с очередного завоёванного трофея.