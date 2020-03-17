https://static.news.ru/photo/f47194d4-6863-11ea-ac6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал подробности видеоконференции с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Параллельно происходят две конференции в режиме онлайн. В первой участвовали и мы. Это все европейские институты, которые имеют партнёрские отношения с УЕФА. Я принял участие в конференции УЕФА и 55 федераций, которые входят в эту структуру, — сказал журналистам Прядкин.

Он также рассказал о рекомендациях со стороны УЕФА.

Нам были даны рекомендации завершить чемпионат 30 июня 2020 года. На основании решения бюро исполкома на общем собрании решено приостановить чемпионат и молодёжное первенство до 10 апреля, — добавил Прядкин.

Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.