Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал подробности видеоконференции с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Параллельно происходят две конференции в режиме онлайн. В первой участвовали и мы. Это все европейские институты, которые имеют партнёрские отношения с УЕФА. Я принял участие в конференции УЕФА и 55 федераций, которые входят в эту структуру, — сказал журналистам Прядкин.
Он также рассказал о рекомендациях со стороны УЕФА.
Нам были даны рекомендации завершить чемпионат 30 июня 2020 года. На основании решения бюро исполкома на общем собрании решено приостановить чемпионат и молодёжное первенство до 10 апреля, — добавил Прядкин.
Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.
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