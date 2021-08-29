Сестра умершего футболиста «Красной Звезды» раскрыла детали его смерти

Сестра погибшего голкипера «Красной Звезды» рассказала подробности его гибели. По её словам, удар, от которого скончался футболист любительской команды из города Советска Александр Шишмарев, пришёлся в область грудной клетки, пишет «РБ-Спорт».

Мне сказали, что удар пришёлся в область грудной клетки. Саша занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта. Жены у Саши не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года, — рассказала она.

Спортсмен умер 28 августа, он получил травму после того, как столкнулся с игроком «Балтики». Прибывшая на место бригада скорой час пыталась реанимировать футболиста, но спасти его не удалось.

Калининградская областная федерация футбола заявила, что совместно с членами любительских команд возьмёт на себя расходы по организации похорон вратаря.