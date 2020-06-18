Сестра Криштиану Роналду поддержала футболиста после поражения от «Наполи»

https://static.news.ru/photo/165df2da-b18a-11ea-9a35-fa163e074e61_660.jpg Эльма Авейру и Криштиану Роналду Фото: elma_oficial/instagram.com

Сестра нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду поддержала брата после поражения от «Наполи» в финале Кубка Италии.

Что ещё ты мог сделать? В одиночку ты не можешь творить чудеса. Не понимаю, как можно так играть. Выше голову. Ты не мог сделать большего, мой король, — написала Эльма Авейру в Instagram.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в своей спортивной карьере проиграл два финала подряд. В финальном матче Кубка Италии, который прошёл на Олимпийском стадионе в Риме, неаполитанский клуб «Наполи» в серии послематчевых пенальти взял верх над туринским «Ювентусом» — 4:2. В основное время командам не удалось поразить ворота друг друга.

До этой встречи подопечные Маурицио Сарри уступили «Лацио» в борьбе за Суперкубок страны со счётом 1:3.

35-летний португальский футболист перешёл в итальянский клуб из мадридского «Реала» летом 2018 года. Тогда сумма трансфера составила €117 млн. Контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.

Известно также, что Криштиану Роналду по окончании сезона покинет футбольный клуб «Ювентус». Португальца хотят приобрести французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложение, писал NEWS.ru.