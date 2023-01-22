Сесть за 47 секунд: почему Дани Алвес может надолго оказаться за решеткой Самого титулованного футболиста мира обвинили в изнасиловании, но есть вопросы

Фото: Zuma/ТАСС

Дани Алвес

Совсем недавно Дани Алвес в качестве живой иконы сборной Бразилии съездил на чемпионат мира в Катаре, а сейчас должен был спокойно доигрывать за приличную зарплату в Мексике. Однако размеренный ход жизни заслуженного футболиста нарушило громкое уголовное дело, фигурантом которого он оказался. Бразильца обвиняют в изнасиловании, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Рассказываем подробнее о громком скандале.

Испанские страсти

Инцидент произошел 30 декабря в ночном клубе Sutton в Барселоне. В хорошо знакомый ему город футболист заехал во время отпуска после чемпионата мира. Пострадавшей оказалась 23-летняя девушка. Ее имя не называется, зато каталонские журналисты привели показания, которые она дала полиции.

По словам пострадавшей, она пришла в клуб около двух часов ночи вместе с двумя подругами. Изначально их позвали за свой столик в ВИП-зоне некие мексиканцы, однако Алвес вместе со своим товарищем оказался более настойчивым и переманил подруг к себе за столик.

Также, по словам потерпевшей, Алвес сразу начал распускать руки в отношении всех трех новых знакомых, однако ей он уделил особое внимание. Девушка подчеркнула, что не была в восторге от этого. По ее словам, футболист дважды «клал ее руку на свой пенис», а затем настойчиво пригласил проследовать с ним в другое помещение. Эта локация оказалась туалетом, а попытки потерпевшей сбежать не увенчались успехом: Алвес закрыл дверь и посадил девушку к себе на колени.

Далее рассказ потерпевшей обрастает совсем неприятными подробностями: по ее словам, бразилец повалил ее на пол, принудил к оральному сексу, а затем изнасиловал. Действия сексуального характера игрок сопровождал нанесением потерпевшей ударов.

Когда все закончилось, девушка в слезах отправилась к выходу из клуба, а на помощь ей пришли сотрудники заведения, которые вызвали скорую помощь и полицию. Врачи отправили девушку в клинику, где ей провели все необходимые в таких случаях обследования, а правоохранители опросили свидетелей и осмотрели туалет, где произошло предполагаемое преступление. Позже девушка передала им платье, в котором находилась в ту злополучную ночь.

Только спустя почти три недели к Алвесу, который все еще находился в Барселоне, пришли полицейские. Футболиста арестовали и без права внесения залога поместили под стражу. Теперь ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Поле для дискуссий

В этой жуткой истории есть несколько моментов, которые заставляют усомниться в правдоподобности показаний потерпевший. К примеру, испанское издание El Taquigrafo заявило о наличии видеозаписи из клуба, на которой видно, что Алвес в течение 47 секунд находится вместе с потерпевшей в туалете. Сложно представить, как за такой короткий промежуток времени можно провернуть все вышеописанное.

Вызывает подозрение и поведение девушки. Не очень понятно, почему после столь неприятных ей приставаний Алвеса она все равно решила пойти с ним в туалет. Неужели ей не было понятно, к чему все это идет?

Трудно объяснить и поведение футболиста, который после произошедшего не поспешил покинуть страну, а продолжил спокойно отдыхать в Барселоне. И это при том, что информация об обвинениях в адрес Алвеса просочилась в СМИ еще 1 января. Возможно, игрок был на сто процентов уверен в своей безнаказанности, но больше похоже на то, что он не чувствует за собой никакой вины.

Линия защиты

Алвес действительно не признает себя виновным. Правда, он уже трижды поменял показания, касающиеся той самой ночи. Сначала бразилец говорил, что вообще никогда не видел пострадавшую, затем заявил, что между ними ничего не было, а в конце концов обвинил девушку в том, что та набросилась на него сама. Такое расхождение в показаниях выглядит подозрительно.

На защиту игрока публично встала его супруга — испанская модель Джоана Сан. Алвес, кстати, ту самую ночь проводил без нее.

Он никогда не проявлял ко мне неуважения. Я много раз видела, как женщины подходили к нему в ВИП-зоне, пытаясь совратить его прямо у меня на глазах. Если они делают такие вещи, когда я там, я даже не хочу представлять, что они делают, когда меня там нет, — заявила Сан.

Чем бы ни закончилось дело, Алвес уже серьезно пострадал с финансовой и футбольной точки зрения. Сразу после ареста 39-летнего игрока контракт с ним расторг мексиканский клуб «Пумас», за который выступал защитник. В команде заявили, что не хотят ассоциироваться с подобными скандалами. Правда, эта проблема для Алвеса выглядит ничтожной по сравнению с теми, которые сулит ему судебное разбирательство.