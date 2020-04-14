Серия А возобновится в мае при отсутствии коронавируса у всех футболистов

https://static.news.ru/photo/f7320c2c-7e42-11ea-966a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lm/Alessio Tarpini / Ipa/Global Look Press

Сезон чемпионата Италии по футболу будет возобновлён в мае, если результаты тестирования всех игроков Серии А на коронавирус будет отрицательным.

На данный момент предполагается, что футболисты возобновят тренировки 4 мая, а первый матч после паузы пройдёт 31 мая. В таком случае игры будут проходить каждые три дня.

При соответствующих условиях мы завершим чемпионат. Пока у нас нет дедлайна, но есть идея завершить сезон, — цитирует президента итальянской федерации футбола Гариэле Гравина La Gazzetta dello Sport.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Сампдория» Клаудио Раньери заявил, что все игроки, у которых был выявлен коронавирус, поправились, писал NEWS.ru.