Серия А возобновится в мае при отсутствии коронавируса у всех футболистов

Сезон чемпионата Италии по футболу будет возобновлён в мае, если результаты тестирования всех игроков Серии А на коронавирус будет отрицательным.
На данный момент предполагается, что футболисты возобновят тренировки 4 мая, а первый матч после паузы пройдёт 31 мая. В таком случае игры будут проходить каждые три дня.
При соответствующих условиях мы завершим чемпионат. Пока у нас нет дедлайна, но есть идея завершить сезон, — цитирует президента итальянской федерации футбола Гариэле Гравина La Gazzetta dello Sport.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Сампдория» Клаудио Раньери заявил, что все игроки, у которых был выявлен коронавирус, поправились, писал NEWS.ru.
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