Защитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Серхио Рамос опубликовал прощальный пост, посвящённый бывшему голкиперу Кейлору Навасу.
Удачи, Кейлор, хотя тебе она не понадобится. Твой менталитет, твоя работа и твои человеческие качества будут говорить за тебя, куда бы ты ни пошёл, — написал Рамос в своём Twitter.
Mucha suerte,— Sergio Ramos (@SergioRamos)
@NavasKeylor, aunque no te va a hacer falta. Tu mentalidad, tu trabajo y tu calidad humana hablan por ti allá donde vas. Se te va a echar de menos, bro.
Good luck,
#KeylorNavas. You will be missed, bro. #PuraVidasiempre! pic.twitter.com/Ktzupe5fhv September 2, 2019
Кроме того, 33-летний футболист добавил, что команде будет не хватать вратаря, который летом перешёл в «Пари Сен-Жермен».
32-летний Навас выступал за испанский клуб с 2014 года. Контракт с французской командой он подписал до лета 2023 года.
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