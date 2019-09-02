https://static.news.ru/photo/5ee2858c-ce16-11e9-a842-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/Global Look Press

Защитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Серхио Рамос опубликовал прощальный пост, посвящённый бывшему голкиперу Кейлору Навасу.

Удачи, Кейлор, хотя тебе она не понадобится. Твой менталитет, твоя работа и твои человеческие качества будут говорить за тебя, куда бы ты ни пошёл, — написал Рамос в своём Twitter.

Mucha suerte, @NavasKeylor , aunque no te va a hacer falta. Tu mentalidad, tu trabajo y tu calidad humana hablan por ti allá donde vas. Se te va a echar de menos, bro.

Good luck, #KeylorNavas . You will be missed, bro.

#PuraVida siempre! pic.twitter.com/Ktzupe5fhv — Sergio Ramos (@SergioRamos) September 2, 2019

Кроме того, 33-летний футболист добавил, что команде будет не хватать вратаря, который летом перешёл в «Пари Сен-Жермен».

32-летний Навас выступал за испанский клуб с 2014 года. Контракт с французской командой он подписал до лета 2023 года.

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