Сергей Овчинников оценил уровень российского футбола в условиях санкций Сергей Овчинников: Кубок России по футболу прошел на неплохом уровне

Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Сергей Овчинников

Альтернативой европейским футбольным турнирам в условиях санкций стал новый формат Кубка России, рассказал бывший вратарь сборной России и экс-тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников в разговоре с корреспондентом NEWS.ru. По мнению спортсмена, соревнование прошло на неплохом уровне.

Уровень был неплохой, были интересные матчи, и руководство РПЛ и РФС создало интересный формат Кубка, который привлекал внимание болельщиков. Система сложная, но интересная. А учитывая, что сейчас нет еврокубковых матчей, то это стало альтернативой. В целом сезон прошел очень хорошо, — сказал Овчинников.

По мнению Овчинникова, сейчас нужно сконцентрироваться на развитии детско-юношеского футбола и тренеров. А также наблюдать за прогрессом молодых звезд, таких как Эдуард Сперцян и Арсен Захарян.

Чемпионом прошедшего сезона стал «Зенит», ЦСКА и «Спартак» заняли второе и третье места соответственно. «Зенит» стал чемпионом еще в 26-м туре, победив красно-белых. ЦСКА же впервые за 10 лет завоевал Кубок России по футболу.