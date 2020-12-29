Сергей Овчинников и Виктор Онопко покинули тренерский штаб ЦСКА

https://static.news.ru/photo/88cbb2b6-49bb-11eb-b656-fa163e074e61_660.jpg Сергей Овчинников Фото: pfc-cska.com

В тренерском штабе московского футбольного клуба ЦСКА произошли изменения. Старший тренер Сергей Овчинников и тренер Виктор Онопко покинули посты.

В связи с истечением срока контрактов клуб покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко. ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении пресс-службы «красно-синих».

Овчинников работал в штабе «армейцев» с марта 2014 года — при нём команда дважды стала чемпионом и два раза завоевала Суперкубок страны. В бытность игроком Овчинников выступал на позиции вратаря, наибольшую известность он приобрёл, защищая ворота столичного «Локомотива». На его счету 35 матчей за сборную России и 40 пропущенных мячей.

Виктор Онопко пришёл в ЦСКА осенью 2009 в качестве помощника испанского специалиста Хуанде Рамоса. Но хотя Рамос вскоре был уволен, Онопко остался в штабе и помог команде завоевать три чемпионских титула, два Кубка и два Суперкубка России. Примечательно, что карьера игрока Онопко связана с совсем другим российским клубом, принципиальным соперником ЦСКА — «Спартаком». Также Виктор Савельевич долгое время оставался рекордсменом по количеству матчей за сборную России — на его счету 109 игр за национальную команду и семь мячей. Достижение Онопко впоследствии превзошли Сергей Игнашевич (126 матчей) и Игорь Акинфеев (110 матчей).

По данным СМИ, скоро должен покинуть пост и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Достоверной информации на этот счёт не возникало, президент клуба Евгений Гинер также уклончиво ответил на вопрос о будущем специалиста. Но ряд журналистов сообщал, что Гончаренко уйдёт, а обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять его ассистент Василий Березуцкий.

Как ранее писал NEWS.ru, спортивный журналист и блогер Василий Уткин заявил, что после заключения договора между футбольным ЦСКА и Внешэкономбанком (ВЭБ) президент клуба Евгений Гинер утратил в нём власть. По его словам, Гинер в ЦСКА теперь является лишь представительской фигурой.