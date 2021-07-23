Сергей Иванов назвал российский футбол чрезмерно переоценённым

Российский футбол чрезмерно переоценён и на самом деле находится на последних местах среди игровых видов спорта в стране. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Его слова приводит ТАСС.

Свою позицию Сергей Иванов высказал в связи с назначением Валерия Карпина на должность главного тренера национальной футбольной сборной страны.

Что я думаю о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу? Я баскетбольный болельщик, а не футбольный. Я считаю, что наш футбол сильно переоценён. Из игровых видов спорта он находится на одном из последних мест, — сказал Иванов.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. Он покинул свой пост 8 июля 2021 года после неудачного выступления команды на чемпионате Европы.

Ранее стало известно, что весь тренерский штаб Карпина будет зарабатывать меньше одного Черчесова.