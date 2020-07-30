Сергей Егоров стал спортивным директором ФК «Химки»

https://static.news.ru/photo/bc158354-d265-11ea-bb66-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Химки»

Должность спортивного директора подмосковных «Химок» занял Сергей Егоров, следует из сообщения футбольного клуба.

Известно, что после окончания карьеры футболиста Егоров в течение пяти лет занимал должность спортивного директора калининградской «Балтики». После этого он становился исполнительным директором в казахстанском «Шахтёре», а перед непосредственным назначением в «Химки» стоял во главе спортивного отдела в «Факеле».

По итогам прошедшего сезона «Химки» вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошли до финала Кубка России, однако со счётом 0:1 проиграли петербургскому «Зениту».

Ранее NEWS.ru писал, что нового генерального директора ФК «Химки» Александра Зайцева, сменившего на данной должности Василия Иванова, представили клубу. Мероприятие состоялось в пресс-центре стадиона «Арена Химки».