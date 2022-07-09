Сергеев прокомментировал свой гол в ворота «Спартака»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев оценил свой гол в ворота «Спартака» в Суперкубке России. Он описал забитый мяч фразой «все произошло в считаные секунды».

Просто решил пробить и попал. Тяжело судить, самый дальный ли это гол в моем исполнении. Я обычно не пересматриваю свои матчи, — заявил футболист.

Сергеев добавил, что в России все команды конкурентноспособные и настрой на всех одинаковый, что «Спартак», что на «Крылья Советов».

«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом. 4:0 в Суперкубке России. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил прощения у болельщиков за поражение.

После матча Болельщики «Зенита» освистали группу «Би-2».