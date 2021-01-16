Сердар Азмун прибыл в расположение «Зенита» в ОАЭ

https://static.news.ru/photo/1ec69bea-58c7-11eb-b7b4-fa163e074e61_660.jpg Сердар Азмун Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун успешно прибыл в расположение команды, которая в настоящее время проходит сборы в ОАЭ.

Некоторое время назад у игрока возникли проблемы с визой, из-за этого он позднее присоединился к команде. «Зенит» вылетел в Эмираты 15 января. Стоит отметить, что у Азмуна уже возникали проблемы с пребыванием в стране. Аналогичная ситуация случилась, когда футболист приезжал в ОАЭ на сборы с «Ростовом», передаёт Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун отыграл 15 матчей, забив 11 голов.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА назначил Дмитрия Крамаренко на должность тренера вратарей. По данным пресс-службы команды, 17 января он вместе с игроками отправится на зимние сборы в испанский Кампоамор.

Крамаренко 46 лет, он был вратарём клуба с 2002 по 2003 год. Игровую карьеру он завершил в 2013 году, после чего работал тренером в азербайджанских «Габале» и «Нефтчи», в академии ЦСКА и сборной Азербайджана.