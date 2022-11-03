Сербский футболист признался в любви к Путину Сербский футболист Горан Чаушич, выступавший за Тульский «Арсенал», признался в любви к Путину

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Горан Чаушич

Сербский футболист Горан Чаушич, выступавший за тульский «Арсенал», в интервью Metaratigs.ru признался в любви к Владимиру Путину. Он считает, что президент России делает все для своей страны.

Я люблю Путина, он старается делать всё для своей страны и своего народа. Могу сказать, что я, например, не люблю президента Сербии. Думаю, он делает очень много неправильных вещей. Для меня Путин — хороший лидер, который действует в интересах России, — сказал Чаушич.

Полузащитник добавил, что всегда нужно поддерживать свою страну, даже если она виновата.

30-летний футболист выступал за тульский «Арсенал» с 2017 по 2022 год, с перерывом на один сезон (2018/19) в белградской «Црвене Звезде».

31 октября футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил об отмене товарищеского матча со сборной России. Игра должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Вместо Боснии сборная России проведет товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана. Игры запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.