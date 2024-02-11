Сербские футбольные фанаты объявили «вечное братство» с россиянами Болельщики сербской «Црвены Звезды» принесли на матч российские флаги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» на игре с ФК «Вождовац» скандировали пророссийские кричали и размахивали флагами РФ, соответствующие видео фанаты выложили в социальных сетях. Матч 20-го круга суперлиги Сербии прошел в субботу, 10 февраля, на стадионе «Райко Митич» и завершился победой «Црвены Звезды» со счетом 2:1.

В ходе матча фанаты команды подготовили семь так называемых «хореографий» патриотического содержания, в основу которых легли темы Косово и героической истории страны. Болельщики использовали файеры и пиротехнику.

При этом в начале второго тайма они спели песню о победах своего клуба на мотив русской «Калинки-малинки», а затем подняли на северной трибуне несколько десятов российских флагов и начали скандировать «Русские и сербы — братья навек!»

После начала спецоперации в феврале 2022 года футбольные сборные России отстранили от международных соревнований. С тех пор российские футболисты участвуют исключительно в товарищеских матчах. При этом Израиль после начала военной операции в секторе Газа продолжает участвовать в состязаниях. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказались комментировать разницу в подходах.