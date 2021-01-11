Серб из «Сочи» собрался играть за сборную России

https://static.news.ru/photo/839bf54a-5414-11eb-82d7-fa163e074e61_660.jpg Иван Миладинович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник футбольного клуба «Сочи», серб Иван Миладинович заявил, что в 2021 году ему выдадут российский паспорт.

Спортсмен рассчитывает получить приглашение в сборную РФ. Миладинович признался, что ему нравятся «футбол здесь» и Россия в целом. Игрок «Сочи» отметил, что у него «хороший возраст для защитника», поэтому он высоко оценивает вероятность вызова в российскую национальную команду.

Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка [главного тренера сборной России по футболу Станислава] Черчесова, — сказал Миладинович в интервью «Спорт-Экспрессу»

Защитник также рассказал, что ему удалось быстро выучить русский язык — всего за полгода. По словам Миладиновича, Сербия и Россия очень похожи «своим менталитетом».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 26-летний Миладинович провёл 17 матчей в составе «Сочи» и забил один гол.

В ноябре 2020 года защитник английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» Макс Килман в разговоре с журналистами заявил, что мог бы выступать за сборную России или Украины, передавал NEWS.ru. По словам 23-летнего игрока, у него российские корни. В детстве будущий футболист много времени проводил в Москве. Кроме того, Килман с семьёй часто приезжал в Киев, где живут его родственники по линии мамы.