Сёмин прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с Гончаренко

https://static.news.ru/photo/44ffd96a-9a91-11ea-90ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующий главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин отреагировал на решение ЦСКА подписать новый контракт с наставником команды Виктором Гончаренко.

Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, — цитирует Сёмина ТАСС.

Сёмин поздравил Гончаренко с продлением контракта и отметил, что белорусский специалист очень много сделал для развития российского футбола.

Ранее «Локомотив» объявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня.

ЦСКА ранее продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/21, писал NEWS.ru.