Сёмин прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с Гончаренко

Действующий главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин отреагировал на решение ЦСКА подписать новый контракт с наставником команды Виктором Гончаренко.
Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, —
цитируетСёмина ТАСС.
Сёмин поздравил Гончаренко с продлением контракта и отметил, что белорусский специалист очень много сделал для развития российского футбола.
Ранее «Локомотив» объявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня.
ЦСКА ранее продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/21, писал NEWS.ru.
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