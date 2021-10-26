Семеро ждут: что известно о новичках сборной России по футболу

В середине ноября сборной России предстоит провести решающие матчи в квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра и Хорватии, но главный тренер россиян Валерий Карпин уже огласил расширенный состав команды. В нём сразу семь игроков, которые раньше не вызывались в сборную. Всего в списке 41 игрок, но даже в такой большой компании не нашлось места Артёму Дзюбе. Рассказываем подробнее о новичках.

Последний рубеж

Главной сенсацией стало присутствие в списке голкипера «Будё-Глимта» Никиты Хайкина. О чемпионе Норвегии весь футбольный мир узнал на прошлой неделе, когда команда сенсационно разгромила в Лиге конференций саму «Рому» (6:1). Хайкин отыграл весь матч, но итальянцы не дали ему продемонстрировать мастерство, так как практически не атаковали. В эпизоде с пропущенным голом вины 26-летнего россиянина нет.

В Норвегии Хайкин проводит третий сезон и второй является основным голкипером «Будё-Глимта». Его семья жила в Израиле и Великобритании, так что в послужном списке футболиста академии «Челси», «Портсмута» и «Рединга». Позже он без особых успехов играл за израильские команды и даже успел посидеть в запасе «Мордовии» и «Кубани».

Хайкин вызывался юношеские в сборные России всех возрастов, но затем на несколько лет пропал с радаров. Неизвестно, оставит ли его Карпин в окончательном составе, но сам факт внимания к своей персоне должен мотивировать россиянина играть ещё лучше.

Второй новичок во вратарской линии — Илья Лантратов — известен российским болельщикам гораздо лучше. В его биографии не было сложного турне по всей Европе, воспитанник белгородского футбола покорял ПФЛ и ФНЛ. С 2019 года вратарь защищает цвета «Химок», и вот уже второй сезон радует поклонников РПЛ яркой игрой.

В нынешнем чемпионате у «Химок» дела хуже, чем в прошлом, команда находится в зоне стыковых матчей. Но винить в этом Лантратова точно не стоит. Голкипер делает свою работу и регулярно спасает партнёров. На решение тренеров сборной не повлияли даже 1:4 от «Динамо» в последнем туре и один из мячей в этой игре, пропущенный Лантратовым между ног.

Игрок ФК Ювентус Уэстон Маккенни и игрок ФК Зенит Данил Круговой (справа) Алексей Даничев/РИА Новости

На повышение

В расширенном списке присутствуют фамилии трёх футболистов, которые практически окончательно оформили переход из молодежного футбола во взрослый.

Новичок «Локомотива» Константин Марадишвили еще в октябре был в составе молодёжки, но сейчас Карпин, кажется, готов дать ему шанс проявить себя в национальной команде. Хавбек быстро адаптировался в составе железнодорожников и стал одним из лидеров клуба, так что его приглашение выглядит вполне логичным.

Ровесник Марадишвили — 21-летний Александр Черников из «Краснодара» — тоже вызывался в молодёжную команду, но по стечению обстоятельств за неё так и не дебютировал. Воспитанника академии «Краснодара» давно подтягивали к главной команде «быков», но железным игроком стартового состава команды он стал только в этом сезоне. В последнем туре опорник, отличающийся жёсткой манерой игры, ещё и отметился первым голом в РПЛ. Хавбек головой поразил ворота «Нижнего Новгорода» после подачи углового.

Ещё один бывший игрок молодёжной сборной Данил Круговой сделал себе имя в составе «Уфы». Клуб из Башкортостана приобрёл флангового защитника у «Зенита» в 2018 году за скромные 160 тысяч евро, но уже через год сине-бело-голубые решили вернуть своего воспитанника. Только выкладывать за него пришлось уже 700 тысяч.

В нынешнем сезоне Круговой редко выходит в основе «Зенита», но практически всегда появляется на поле по ходу матчей. В одиозной встрече против «Спартака» защитнику пришлось на 13-й минуте экстренно менять получившего травму Дугласа Сантоса, и вошёл Круговой в игру здорово. Он стал автором голевой передачи и, в целом, выглядел отлично. Карпина, наверняка, настораживает недостаточное количество игрового времени у футболиста в «Зените», но с учётом дефицита квалифицированных крайних защитников, кандидатура Кругового точно имеет право на существование.

Игрок Рубина Дарко Йевтич и игрок Крыльев Советов Иван Сергеев (справа) Максим Богодвид/РИА Новости

Самарский десант

В расширенном составе присутствуют сразу два футболиста «Крыльев Советов». Обоих не назовёшь юными, и оба никогда не играли в молодёжной сборной.

26-летний форвард Иван Сергеев в прошлом сезоне разорвал ФНЛ, забив рекордные 40 мячей в 39 играх. Уже тогда некоторые специалисты предлагали рискнуть и дать шанс нападающему в сборной России, закрыв глаза на то, что выступает он во втором по силе дивизионе. С повышением «Крыльев Советов» в классе результативность Сергеева резко упала. Сейчас на счету нападающего четыре мяча и две голевые передачи в 12 матчах, но польза от форварда измеряется не только в количестве взятий ворот. Он очень много двигается, борется и способен эффективно действовать в подыгрыше.

Попадание в расширенный список одноклубника Сергеева — полузащитника Романа Ежова, стало гораздо более неожиданным. Воспитанник столичного «Чертаново» играет на позиции вингера и имеет скромные для атакующего игрока один плюс один по системе «гол плюс пас». Однако в этот раз ему удалось впечатлить Карпина больше, чем одноклубник и конкурент за место в составе «Крыльев» Антон Зиньковский. Его главный тренер сборной России включал в расширенный список в прошлый раз.