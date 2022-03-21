Семье грузинского футболиста «Рубина» поступили угрозы из-за игры в России«Матч ТВ»: семье футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии поступили угрозы из-за игры в России
Семья полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии получает угрозы, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. Отмечается, что давление на родных грузинского футболиста оказывается из-за того, что он выступает в России.
По информации портала, 21-летний футболист
Депутат Госдумы Виталий Милонов в
15 марта сообщалось, что в Хорватии попросили футболиста «Зенита» Деяна Ловрена отказаться от возвращения в клуб.
7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что разрешит иностранным игрокам, выступающим в Российской премьер-лиге, приостанавливать контракты с клубами. Опцией уже воспользовались ряд футболистов, включая польского хавбека «Краснодара» Гжегожа Крыховяка.