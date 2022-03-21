Семье грузинского футболиста «Рубина» поступили угрозы из-за игры в России

Семья полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии получает угрозы, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. Отмечается, что давление на родных грузинского футболиста оказывается из-за того, что он выступает в России.

По информации портала, 21-летний футболист отправился в расположение сборной Грузии на товарищеские матчи с Боснией и Герцеговиной и Албанией и может не вернуться в Россию. Вероятность такого развития событий оценивается как высокая.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Metaratings.ru заявил, что Россия может предоставить семье Кварацхелии защиту и временное убежище, чтобы тот мог продолжать выступать в РПЛ.

15 марта сообщалось, что в Хорватии попросили футболиста «Зенита» Деяна Ловрена отказаться от возвращения в клуб.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что разрешит иностранным игрокам, выступающим в Российской премьер-лиге, приостанавливать контракты с клубами. Опцией уже воспользовались ряд футболистов, включая польского хавбека «Краснодара» Гжегожа Крыховяка.