https://static.news.ru/photo/b5e5cfea-ca8a-11e9-bca5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак считает, что клубу достались очень трудные соперники в группе G по результатам жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА.

Нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины, — приводится заявление Семака на сайте «Зенита».

По его словам, в группу к «сине-бело-голубым» входят такие сильные клубы, как французский «Лион», немецкий «Лейпциг» и португальский «Бенфика».

Уровень команд, которые нам выпали, очень высокий. На данном этапе это лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из них имеет серьёзный вес в Европе, — заявил главный тренер «Зенита».

Ранее News.ru писал, что жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов прошла 29 августа в Монако, после которой «Зенит» и «Локомотив» узнали о своих соперниках. Групповой этап Лиги чемпионов начнётся 17 сентября.