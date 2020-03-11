https://static.news.ru/photo/b996fe76-643f-11ea-a9bc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что команда будет обязана подчиниться решению властей Санкт-Петербурга из-за возможной угрозы коронавируса, если таковые будут приняты.

Если в Петербурге будут приняты региональные решения [по коронавирусу], мы будем обязаны им подчиниться. В то же время мы понимаем, что футбол без болельщиков — совсем другое дело, — приводит его слова пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в 22-м туре Российской премьер-лиги сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.

Мэр Москвы Сергей Собянин до 10 апреля запретил проводить в городе мероприятия с численностью участников выше пяти тысяч человек из-за угрозы эпидемии коронавируса. Таким образом, в Москве матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут с ограничением числа болельщиков, писал NEWS.ru.