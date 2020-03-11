Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что команда будет обязана подчиниться решению властей Санкт-Петербурга из-за возможной угрозы коронавируса, если таковые будут приняты.
Если в Петербурге будут приняты региональные решения [по коронавирусу], мы будем обязаны им подчиниться. В то же время мы понимаем, что футбол без болельщиков — совсем другое дело, — приводит его слова пресс-служба «Зенита».
«Зенит» в 22-м туре Российской премьер-лиги сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.
Мэр Москвы Сергей Собянин до 10 апреля запретил проводить в городе мероприятия с численностью участников выше пяти тысяч человек из-за угрозы эпидемии коронавируса. Таким образом, в Москве матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут с ограничением числа болельщиков, писал NEWS.ru.
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