https://static.news.ru/photo/ec15800e-dbb2-11e9-8bf5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак удалил свой пост в Instagram, в котором сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) отказал в регистрации Александра Кокорина для участия в чемпионате России.

Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки, — написал он.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) отказал в регистрации Александра Кокорина для участия в чемпионате России, заявил, что «хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение „отказать в регистрации“ Кокорину заниматься его работой».

Информация об отказе регистрации опубликована на сайте союза. В Комитете РФС по статусу игроков заявили, что принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм — исключений регламентных документов РФС, писал News.ru.