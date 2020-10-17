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Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с возможной вакцинацией игроков «Зенита»

17:55, 17 октября 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможной вакцинации игроков команды от COVID-19. По его словам, об этом можно будет говорить, когда ситуация станет более или менее понятной. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции после игры с «Сочи».

По его словам, сложная ситуация с коронавирусной пандемией была и есть. Семак подчеркнул, что по поводу вакцинации сейчас в условиях нынешнего спортивного режима сложно что-либо загадывать. 

Пока футболисты просто соблюдают все требования. Надеемся, что здоровых будет как можно больше и ничто не помешает нам достойно выступать в Лиге чемпионов и чемпионате России, — приводит его слова Sport24.

Ранее NEWS.ru передавал, что матч 11-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Сочи» завершился победой хозяев 3:1. «Сине-бело-голубые» единолично возглавили турнирную таблицу.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Первым открыл счёт Вячеслав Караваев на 16-й минуте. На 24-й минуте Александр Ерохин увеличил разрыв.

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