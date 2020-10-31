Семак о победе над «Химками»: «Пришлось затратить много сил»

https://static.news.ru/photo/5786dfe0-1c49-11eb-8d99-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказался о матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его подопечные обыграли подмосковные «Химки» счётом 2:0.



Сложная выездная игра, хоть и победили достаточно уверенно, но пришлось затратить много сил. Понятно, что многие из основного состава не смогли принять участие в матче, но тем не менее поздравляю команду. Я был уверен, что игроки, которые выйдут, будут выкладываться на сто процентов, — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Тренер также рассказал о состоянии Артёма Дзюбы и других игроков, которые отсутствовали на встрече.

Серьёзных проблем нет, надеюсь, сможет принять участие. Насчёт Малколма давно всё было сказано — присоединится во время паузы. По поводу Дриусси не могу сказать, у него недомогание. Мы всегда рассчитываем на тех, кто есть, — добавил он.

Тренер также отреагировал на слухи вокруг его увольнения. Ранее СМИ сообщали, что руководство «Зенита» заинтересовано в услугах Маурисио Почеттино, который заменит Сергея Семака.

Великолепнейший тренер, я не реагирую на слухи, не я их распускаю, под ними ничего нет, это выдуманная история. Но если Почеттино приедет в Россию, это будет прекрасно, — заключил он.

В матче 13-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл подмосковные «Химки» со счётом 2:0 и сместил столичный «Спартак» с лидирующей позиции в таблице. Игра состоялась 1 ноября на «Арене Химки» в Московской области. Первый мяч пересёк линию ворот «Химок» на 18-й минуте. Гол забил Андрей Мостовой.

Второй мяч в ворота подмосковной команды отправил Александр Ерохин. Окончательный счёт встречи игрок установил на 78-й минуте, писал NEWS.ru.