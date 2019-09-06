https://static.news.ru/photo/60af902e-d246-11e9-bff5-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о своём отношении к освободившемуся досрочно из мест лишения свободы Александру Кокорину.

Семак заявил, что уже не первый год ждёт полноценного возвращения Кокорина, которому мешают «то травма, то другие обстоятельства». Тренер назвал нападающего одним из лучших игроков в России.

Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера. Каждый человек ошибается, но его наказание абсолютно несоизмеримо с содеянным, — рассказал Семак в беседе с « Чемпионат.com ».

Суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября. Футболисты отбывали срок в колонии за участие в двух потасовках в октябре 2018 года. Как писал News.ru, представители Российского футбольного союза разъяснили, что «Зенит» на законных основаниях может заключить новый контракт с Кокориным до 3 октября 2019 года.