Селюк рассказал о расизме в российском футболе

https://static.news.ru/photo/27b5a710-b182-11ea-a42c-fa163e074e61_660.jpg Лайонел Адамс Фото: Анатолий Редин/fcisloch.by

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что волгоградский футбольный клуб «Ротор» отказался от трансфера защитника «Ислочи» Лайонела Адамса из-за цвета кожи игрока.

Селюк выразил мнение, что в каждой команде должен быть темнокожий футболист.

В России я столкнулся с одним случаем, это пример с Волгоградом. Была история с Лайонелом Адамсом, который вообще россиянин, но темнокожий, его не взяли, и вышла не совсем красивая история, — цитирует Селюка Sport24.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров, писал NEWS.ru.