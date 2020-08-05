Селюк рассказал, кто был инициатором перехода Гогуа в «Ротор»

Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил переход своего клиента Седрика Гогуа из ЦСКА в «Ротор» на правах аренды.
Я был инициатором перехода Гогуа. «Ротор» пришёл в высшую лигу, руководство заинтересовалось футболистом и таким образом показало, что команда пришла не на один год, а навсегда. Гогуа должен показать в этом сезоне ту игру, чтобы ЦСКА с удовольствием вернул его обратно, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.
По его словам, футболист сможет стать одним из лидеров команды.
Гогуа — самый знаковый футболист в «Роторе». Мне даже не нужно было с ним разговаривать, с футболистами у меня существует полное доверие. В большей степени я решаю, куда им лучше пойти, — заключил он.
26-летний ивуарийский защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа будет выступать до конца сезона за «Ротор» на правах аренды. Волгоградский клуб не сможет выкупить его у «армейцев», писал NEWS.ru.
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