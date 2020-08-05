Селюк рассказал, кто был инициатором перехода Гогуа в «Ротор»

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26-летний ивуарийский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Седрик Гогуа будет выступать до конца сезона за «Ротор» на правах аренды. Волгоградский клуб не сможет выкупить его у «армейцев».

29 августа 2019 года футболист подписал с ЦСКА четырёхлетний контракт. Гогуа принял участие в четырёх матчах и отметился одним голом в матче с тульским «Арсеналом». До этого футболист выступал за...