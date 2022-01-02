Селюк: думал, Смолов пойдёт работать садовником на участке внучки Ельцина

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о возможном переходе нападающего ФК «Локомотив» Фёдора Смолова в «Динамо». Он отметил, что не думал, что такой «нулевой» футболист сможет куда-то перейти. По мнению агента, Смолов может устроиться только садовником у внучки Бориса Ельцина, сообщает Metaratings.ru.

Зачем Смолов нужен «Динамо»? Он нулевой футболист, думал, он вообще никуда не перейдёт и пойдёт работать садовником на участке внучки Ельцина — это единственный его путь. Видимо, «Динамо» может взять Федю только для того, чтобы стричь газон на стадионе, — сказал Селюк.

2 января СМИ сообщили о том, что «Локомотив» согласовал с «Динамо» переход нападающего Фёдора Смолова.

Фёдор Смолов начинал свою взрослую карьеру в «Динамо». Он выступал за «бело-голубых» с 2007 по 2015 год и провёл за команду 77 матчей, в которых, однако, поразил ворота соперника лишь четыре раза.

Ранее сообщалось, что Геннадий Голубин, представитель хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна, назвал не соответствующими действительности слухи об интересе к российскому футболисту со стороны мадридского «Реала».