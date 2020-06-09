«Сельта» хочет выкупить трансфер Смолова

https://static.news.ru/photo/f7f82690-aaee-11ea-aa59-fa163e074e61_660.jpg Федор Смолов Фото: rccelta/instagram.com

Испанский футбольный клуб «Сельта» и московский «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего Фёдора Смолова, сообщает «Чемпионат».

Контракт россиянина с «Локомотивом» действует до лета 2022 года. Ранее испанцы были намерены продлить арендное соглашение с игроком.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды зимой. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча.

Раннее звезда Real Madrid TV Карина Квашнева в интервью NEWS.ru заявила, что Смолов сможет задержатся в Испании, если правильно расставит приоритеты.