Секс на базе, выход на поле пьяным: как сейчас живет Вагнер Лав из ЦСКА

Фото: MaurÃ�Cio Rummens/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Вагнер Лав

В истории чемпионата России по футболу было множество классных легионеров, оставивших яркий след, однако бразилец Вагнер Лав стоит особняком. Форвард провел за ЦСКА 259 матчей, забил 124 мяча, завоевал с командой множество титулов и взял кучу индивидуальных призов. NEWS.ru — подробнее о карьере бразильца и о том, как он живет сейчас.

В каких командах Вагнер Лав играл до ЦСКА

Игрок родился в Рио-де-Жанейро, начал заниматься футболом в спортивной школе в возрасте восьми лет, а в 13 перешел в академию ФК «Васко да Гама». Однако первый профессиональный контракт бразилец подписал в 16-летнем возрасте с командой «Палмейрас», в которой и дебютировал во взрослом футболе.

Еще выступая в Бразилии, Вагнер Силва ди Соуза превратился просто в Вагнера Лав. В интервью порталу Peski.ru он рассказывал об обстоятельствах получения этого прозвища.

«В 2003 году я играл за юношескую команду „Палмейрас“, но стабильного места в составе не имел. Тогда я закрутил роман с девушкой и вообще забыл о футболе. Однажды тренер застукал нас с ней занимающимися сексом прямо на базе и на время отстранил меня от тренировок. С тех самых пор за мной закрепилось прозвище Стрелок Любви, а позже сократилось до простого — Лав», — рассказал футболист.

Стабильное место в составе «Палмейрас» Вагнер завоевал в том же 2003 году. Форвард стал лучшим бомбардиром серии B, а вскоре контракт с ним подписал московский ЦСКА. Армейцы в 2004-м заплатили за перспективного нападающего €6,2 млн.

Фото: Igor Kritskiy/Russian Look/Global look Press Чемпионат России по футболу

Каких успехов Вагнер добился с ЦСКА

В дебютном сезоне в составе армейцев форвард забил 13 мячей в 21 встрече, а во втором сезоне завоевал с командой главный трофей в карьере. Армейцы при непосредственном участии Вагнера, который забивал в каждом матче плей-офф, дошли до финала Кубка УЕФА, где одержали волевую победу над «Спортингом» (3:1). Третий мяч в ворота португальцев отправил именно Вагнер.

В сезоне-2008/09 Вагнер с 12 голами стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, хотя армейцы дошли только до стадии 1/8 финала. В 2008-м он также стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 мячей. Помимо победы в Кубке УЕФА бразилец помог ЦСКА трижды выиграть чемпионат страны, шесть раз взять Кубок России и четырежды — Суперкубок. В 2008-м «Спорт-Экспресс» признал его футболистом года в России.

«Он обладает великолепной скоростью, индивидуальным мастерством и очень результативен. В наши дни данные качества должен иметь в своем арсенале любой нападающий, если он, конечно, стремится быть форвардом высокого уровня. У Вагнера все это в достатке. Подметил и еще одну черту: у него дух настоящего воина!» — так в интервью «СЭ» говорил о Вагнере бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press Кубок УЕФА, 26 февраля 2009 года. Олимпийский стадион «Лужники»

Как форвард выступал за сборную Бразилии

Приглашение в национальную сборную Бразилии Вагнер впервые получил в 2004 году, тогда же в составе команды он стал победителем Кубка Америки, но на поле практически не выходил. Зато спустя три года на том же турнире Вагнер был основным игроком сборной Бразилии и поучаствовал во всех матчах, забив один мяч. Бразильцы снова взяли золотые медали.

После Кубка Америки — 2007 Вагнера не вызывали в сборную Бразилии, всего на его счету 20 матчей в футболке национальной команды, в которых он забил четыре мяча.

Как футболист нарушал режим

По воспоминаниям одноклубников по ЦСКА, у Вагнера были проблемы с соблюдением спортивного режима, однако это не мешало ему показывать результаты на футбольном поле. Алексей Березуцкий на YouTube-канале «Это футбол, брат» рассказал о том, что в 2010 году бразилец вышел на матч РПЛ с «Ростовом» в нетрезвом состоянии.

«Он даже подошел к тренеру, по-моему, Леониду Викторовичу Слуцкому, и сказал, что не в состоянии играть. Его очень долго уговаривали, он вышел, по-моему, c „Ростовом“, один с правой забил, второй — с левой и говорит: „Все, тренер, меняй меня“. И пошел на лавочку сел спокойно», — рассказал Березуцкий.

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев в интервью Sport24 вспоминал, что при Валерии Газзаеве пьяным на тренировки и игры никто не приходил, однако тренер делал послабления для бразильцев. «Например, Вагнер мог опоздать — но все прекрасно понимали: выйдет на игру и сделает ее», — рассказывал экс-футболист.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Вагнер Лав (справа) спорит с арбитром в матче 11-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Кубань» (Краснодар)

Где Вагнер играл кроме ЦСКА

Игрок несколько раз уходил из московского клуба и возвращался. В первый раз он покинул красно-синих в 2009-м, заскучав по родине. На правах аренды Вагнер играл за «Палмейрас» и «Фламенго». В 2012-м он на короткий период вернулся в Россию, затем снова перешел во «Фламенго», а в 2013-м провел последний отрезок в РПЛ. В весенней части того сезона бразилец забил пять мячей, сделал шесть голевых передач в девяти матчах и помог ЦСКА завоевать золотые медали чемпионата России.

В том же 2013-м ЦСКА удачно продал Вагнера в китайский «Шаньдун Лунэн» за €12 млн, но долго в Китае бразилец не играл. За 10 лет он сменил несколько команд, среди которых бразильские «Коринтианс» и «Спорт Ресифи», «Монако», турецкие «Бешикташ» и «Аланьяспор», датский «Мидтьюлланн» и «Кайрат» из Алма-Аты. В составе казахстанской команды он выиграл чемпионат и Кубок страны, а также был признан лучшим футболистом первенства Казахстана.

Чем футболист занимается сейчас

Вагнер продолжает играть в футбол в возрасте 40 лет. В конце прошлого года активно обсуждалась возможность возвращения Вагнера в ЦСКА. Агент бразильца Эвандро Феррейра в интервью Metaratings говорил о том, что сам футболист заинтересован в трансфере.

«У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению», — говорил агент.

Переговоры, если они и были, не увенчались успехом. В итоге в январе этого года Вагнер Лав стал игроком «Атлетико Гоияниенсе», который вышел в бразильскую серию А. Контракт с форвардом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне, который в Бразилии начался только 13 апреля, нападающий провел четыре матча, а пока единственный гол забил 2 июня в ворота «Витории». Его команда в семи турах набрала лишь четыре очка и идет на 18-м месте в зоне вылета.

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