«Сейчас мы на него не надеялись»: почему Дзюба не нужен сборной России

Сборная России по футболу продолжает подготовку к предпоследнему, девятому матчу квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. На стадионе «Газпром арена» подопечные Валерия Карпина встретятся с Кипром. Несмотря на тот факт, что окончательный состав команды был утверждён полторы недели назад, не утихают разговоры о невызове Артёма Дзюбы. Объясняем, почему главный тренер не рассчитывает на лучшего бомбардира в истории РПЛ, а его отсутствие нельзя назвать серьёзной потерей для коллектива.

11 ноября сборная России проведёт один из заключительных матчей отборочного турнира к мундиалю в Катаре. И на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что домашняя встреча с Кипром станет лёгкой прогулкой для подопечных Валерия Карпина. Ряд важных футболистов не смогут выйти на поле из-за травм, многие находятся в неидеальной форме ввиду нехватки игровой практики, а другие демонстрируют не лучший футбол в последнее время. Возможно, из-за этого наставника и продолжают донимать вопросами об Артёме Дзюбе, не попавшем ни в расширенный, ни в итоговый списки для подготовки к ноябрьскому отрезку квалификации.

Валерий Карпин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Так, в очередной раз Карпина спросили об отсутствии в составе Дзюбы за двое суток до матча на «Газпром Арене». Журналист поинтересовался, было ли это связано с тем, что в октябре нападающий «Зенита» под предлогом набора формы отказался приезжать в Новогорск для подготовки к встречам со Словакией и Словенией. Таким образом, он фактически интересовался, стал ли невызов в ноябре ответной реакцией на то решение спортсмена или был продиктован исключительно игровыми моментами. И ответ Валерия Георгиевича получился довольно неоднозначным.

Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись, — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

С одной стороны, беспокойство журналистов понять можно. Как и ранее, сборная России испытывает серьёзный дефицит футболистов практически в каждой из линий, и атакующая — не исключение. В настоящий момент целый ряд квалифицированных нападающих либо находятся не в лучшем состоянии, либо не обладают достаточным опытом для выступления в ответственных противостояниях. Как минимум, по мнению тренерского штаба. К первой категории можно отнести Александра Соболева и Фёдора Чалова, демонстрирующих довольно скромные результаты в «Спартаке» и ЦСКА соответственно. Ко второй — Гамида Агаларова, Константина Тюкавина, Вячеслава Грулёва и Владислава Сарвели. Почти каждый из них впечатляюще смотрелся в октябре и демонстрировал высокую результативность, но остался за бортом.

Вячеслав Грулёв Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объясняя отсутствие тех же Агаларова и Тюкавина, Карпин отмечал недостаток у них необходимого опыта выступлений в столь статусных матчах. И с этим можно согласиться. Ни один из вышеперечисленных спортсменов не выходил на поле против соперников калибра Хорватии, да ещё и когда каждое касание способно решить судьбу путёвки на чемпионат мира. Справиться с таким давлением не всегда просто, поэтому решение не взвалить подобный груз на их плечи в столь раннем возрасте может быть правильным. Вкупе с тем, что если Гамид и Константин и успели примерить футболку сборной, то важной роли уж точно не играли.

Но возникает другая проблема. Среди получивших вызов в сборную форвардов никто не может похвастаться высокой результативностью в октябре. Антон Заболотный и Фёдор Смолов записали на свой счёт по одному забитому мячу во всех турнирах, а нападающий «Локомотива» и вовсе пропустил два матча из-за травмы. И это заставляет лишний раз задуматься о его функциональном состоянии. Показатели Ивана Сергеева более впечатляющие (2 + 1), но в этом случае также нельзя не затронуть тему опыта. К 26 годам игрок «Крыльев Советов» не провёл ни одной встречи за сборную.

С учётом всего вышеописанного, неудивительно, что в СМИ раз за разом напоминают Карпину о Дзюбе. И уж наверняка будут припоминать ему невызов зенитовца, если национальная команда не сумеет напрямую попасть в Катар. По сути, Валерий Георгиевич оказался в той же ситуации, что и Станислав Черчесов в 2018-м. Тогда действующий главный тренер не пригласил на домашний мундиаль Игоря Денисова и наверняка получил бы солидную долю критики, если бы не успешное выступление и выход в четвертьфинал.

Но несмотря на тот факт, что между двумя этими историями можно провести достаточно параллелей, на самом деле они очень сильно отличаются. Если Денисов в целом подходил под игровой рисунок Черчесова и стал бы серьёзным усилением для средней линии коллектива, то Дзюба при всех его талантах вряд ли может рассчитывать на попадание в основу при Карпине. И дело здесь не в личных отношениях между спортсменом и специалистом, а его полном несоответствии игровой модели.

Формация 4-3-3 и высокий прессинг уже стали неотъемлемыми атрибутами сборной России под руководством Карпина. И хотя в октябре главный тренер при необходимости переходил на схему с тремя центральными защитниками, от своих принципов не отошёл. В эфире «Коммент.Шоу» сам наставник признавался, что вдохновляется моделью игры «Ливерпуля» и старается использовать наработки Юргена Клоппа.

И крайне сложно представить, как в данных условиях будет существовать Дзюба. Главная проблема в том, что Артём никогда не утруждал себя черновой работой, что заметно отличает его трудолюбивого, но не такого продуктивного Заболотного или даже Смолова. А в модели Карпина игра без мяча ценится ничуть не меньше, чем способность отдать точный пас или нанести меткий удар. И ранее это уже приносило успех. Именно участие форвардов в отборе помогло распечатать ворота Мальты и Словакии.

Также Артём не обладает высокой скоростью, следовательно, не способен на равных с остальными поддерживать контратаки. Несомненно, он по-прежнему может исполнять роль столпа и сбрасывать мячи партнёров, но вряд ли этого достаточно Карпину.

Конечно, отрицать сильные качества Дзюбы нельзя. Его физическая мощь и умение отдать тонкую передачу сделали его грозой середняков, причём как на уровне клубов, так и сборных. Форвард «Зенита» очень здорово проявил себя в отборе на Евро-2020, в рамках которого забил девять голов и отдал пять результативных передач, регулярно разносит оппонентов по РПЛ. Но на европейской арене магия Артёма не действует. Например, в трёх последних розыгрышах Лиги чемпионов он записал на свой счёт всего шесть (3 + 3) результативных баллов в 15 встречах. Почему?

Дело в том, что манеры игры Дзюбы слабо отвечает современным требованиям. Его присутствие на поле замедляет команду и не позволяет ей проводить молниеносные контратаки, а нежелание прессинговать лишает коллектив ещё одной важнейшей опции. При всём уважении, по уровню Артём явно не дотягивает до условных Криштиану Роналду и Лионеля Месси, компенсирующих свою пассивность в обороне действиями в атаке. К слову, в последнее время даже это не спасает их от критики.

Поэтому тяжело понять, каким образом Карпин встраивал бы Дзюбу в свою схему. И самое главное, стал бы он заниматься этим. Скорее всего Артёму была уготована роль запасного, появляющегося на поле при необходимости организовать навал на ворота противника. Возможно, сам футболист понимал это, поэтому и отказался от приглашения в сборную. Всё же трансформация из лидера и капитана в резервиста его вряд ли устраивала.

Безусловно, проигравшим в этой ситуации кажется спортсмен. На данный момент он имеет делит первое место по голам за национальную команду с Александром Кержаковым (оба — по 30), но в обозримом будущем вряд ли получит возможность выйти в единоличные лидеры. Сейчас есть все основания полагать, что Карпин задержится в коллективе, как минимум, до весны. Тогда завершатся стыковые матчи за путёвки на ЧМ-2022.

И надо понимать, что у Дзюбы может быть не так много времени, чтобы пополнить свой бомбардирский счёт. В августе он отпраздновал 33-летие, а в этом возрасте многие футболисты начинают понемногу сдавать. Сложно сказать, насколько это применимо к Артёму. Всё же габаритные нападающие ценятся не столько за скорость, сколько за умение выигрывать единоборства в штрафной и реализовывать свои моменты, а в этом плане россиянин не стал хуже.

Артём Дзюба Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблема в другом. Карпин уже всем видом показал, что не рассчитывает на своего бывшего подопечного и вряд ли будет делать ставку на него в будущем. Кроме того, своё отношение к нему изменил и действующий наставник «Зенита». В нынешнем сезоне Дзюба провёл всего четыре полные встречи, а семь раз и вовсе выходил на замену. И это может говорить либо о неидеальной форме игрока, либо о его несоответствии концепции главного тренера. Складывается впечатление, что Сергей Семак затеял перестройку в стане сине-бело-голубых и намерен привить им более современный футбол. И непонятно, найдётся ли там место лучшему бомбардиру в истории РПЛ.