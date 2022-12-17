Сейчас или никогда: чего ждать от главного матча в мировом футболе Аргентина — Франция — самый интригующий финал чемпионата мира, возможно, за всю историю

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Лионель Месси (Аргентина) и Килиан Мбаппе (Франция)

Вот и подошел чемпионат мира к двум заключительным дням: 17 декабря пройдет матч за третье место, а на следующий день, в воскресенье — финал. При всем уважении к игре за бронзу, к ней вообще никогда нет интереса. Эти матчи — одни из самых бесполезных в футболе, об этом скажет почти любой болельщик и точно любой участник таких игр. Поэтому про Хорватию и Марокко говорить здесь мы не будем, а вот про матч Франция — Аргентина поговорим. Это лучший финал, который только можно было представить.

Первая особенность предстоящего финала — в нем нет фаворита. В 99 процентах любых спортивных матчей шансы одной из сторон оцениваются выше, чем шансы другой. Хотя бы чуть-чуть, но выше. Фаворит есть везде и всегда. А здесь, за день до игры, шансы равны даже математически. Если поставить 100 рублей на победу любой из команд, выиграешь 280. И чтобы такое случилось в финале чемпионата мира, где играют две сильнейшие сборные планеты... Сказать, что это фантастика — не сказать ничего.

В России популярно мнение, что чемпионат мира — 2018 был лучше, веселее и зрелищнее, чем нынешний турнир в Катаре. Возможно, это и так, хотя доказать это сложно. Но чего точно не было на мундиале в России — это интригующего финала. В матче Франция — Хорватия очевидно все было еще до стартового свистка. Никакой интриги вообще, при всем уважении к героически дошедшим до финала хорватам. И это чуть-чуть смазало впечатление. В Катаре — другое дело.

Фото: Peter Schatz/imago sportfotodienst/Global Look Press Игроки сборной Франции радуются победе в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, 2018 год

Аргентина и Франция — две сильнейшие команды турнира. Что немаловажно — это две звездные команды, в каждой из которых играют великие игроки, а не просто крепкие работяги. И в каждой есть по одному футболисту, который выделяется даже на фоне великих. Речь, конечно, про Лионеля Месси и Киллиана Мбаппе. Оба — лучшие игроки и лучшие бомбардиры турнира в Катаре, только они забили по пять мячей. Что интересно — оба играют во французской лиге, за «Пари-Сен-Жермен».

Но между ними есть и очень важное различие: 23-летний Мбаппе уже является чемпионом мира, а 35-летний Месси — нет. Очевидно, что у Киллиана еще впереди пару-тройку мундиалей и он может выиграть главный футбольный трофей многократно. Вряд ли это случится, но возможности еще будут. А для Лео завтрашний матч — последний шанс. Все знают, что он последний. Если Месси не выиграет завтра, то не выиграет уже никогда.

Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press Лионель Месси (слева) из Аргентины соперничает с Марсело Брозовичем из Хорватии во время полуфинала между Аргентиной и Хорватией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022

А если кто-то и должен стать чемпионом мира, то это Месси. Он заслужил это своей карьерой. Когда столь уникальные футболисты все-таки становятся лучшими на планете со своими национальными сборными — это справедливо. Такие категории, как справедливость, в спорте не всегда работают, но с игроками вроде Месси, Пеле или Марадоны, все же работают часто.

Из чего еще строится это полное равенство перед финалом? Из того, что, по общему мнению, сборная Франции — чуть более сильная команда, но у Аргентины — чуть более сильный лидер. Состав Франции более мощный, более сбалансированный, они в целом увереннее прошли по турниру, не проигрывали Саудовской Аравии, не играли серий пенальти. Они как будто дошли до финала легче Аргентины и играли с более серьезным запасом. Но при всем уважении к Мбаппе и другим звездам сборной Франции, вроде Гризманна и Жиру, у них нет Месси.

Месси считается человеком, который не только способен решить все в ключевой момент, но и обязательно сделает это. Потому что иначе быть просто не может. Потому что так предначертано его судьбой. Это не только уравнивает шансы двух великих сборных в преддверии финала, но и даже где-то дает преимущество Аргентине.

Фото: Shinji Akagi/AFLO/Global Look Press Французский футболист Килиан Мбаппе

Так, например, суперкомпьютер Five Thirty Eight предсказал победу именно южноамериканской команды. Кстати, сборные с этого континента не побеждали на мундиале с 2002 года, с той легендарной Бразилии с Роналдо, Рональдиньо, Ривалдо и Кака. По оценке машины, сборная Аргентины одержит победу в финальном матче с вероятностью 53%, шансы команды Франции — 47%.

Еще один фактор, который может сыграть определенную роль, — болельщики. Ожидается, что на игру придет около 50 тысяч фанатов Аргентины, тогда как от Франции будет всего шесть тысяч. Матч состоится на стадионе «Лусаил» вместимостью 88 969 зрителей, начало — в 18:00 по московскому времени.

Кстати, перед стартом чемпионата мира мы делали свой прогноз на турнир. В том материале мы назвали одного главного фаворита, им была Аргентина. Франция шла третьей в списке после Бразилии. Всегда приятно оказаться правым в прогнозе, особенно до старта турнира, но если победит Франция, никто не скажет, что это несправедливо. Французы сумели преодолеть два важных обстоятельства: так называемое проклятие чемпионов мира и эпидемию травм, поразивших команду перед стартом мундиаля.

Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto/Global Look Press Сборная Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре

С 2002 года чемпионы мира не заходили на мировых первенствах дальше четвертьфинала, а в четырех из пяти случаев не выходили даже из группы. Плюс, потери Бензема, Погба, Канте и Нкунку должны были сильно сказаться на мощи команды, но не сказались. Французы справились со всем. Смогут ли они справиться еще и с Месси? Смогут ли стать первой с 1962 года командой, выигравшей чемпионат мира два раза подряд? Сможет ли Месси закрепить свое величие главным титулом в мировом футболе и принести своей стране первый кубок мира с 1986 года, когда все решил Марадона? До момента, когда мы узнаем ответ на эти вопросы, осталось чуть больше суток.