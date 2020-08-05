Седрик Гогуа перешёл из ЦСКА в «Ротор» на правах аренды

https://static.news.ru/photo/bec7f7c0-d720-11ea-9bda-fa163e074e61_660.jpg Седрик Гогуа Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

26-летний ивуарийский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Седрик Гогуа будет выступать до конца сезона за «Ротор» на правах аренды. Волгоградский клуб не сможет выкупить его у «армейцев».

29 августа 2019 года футболист подписал с ЦСКА четырёхлетний контракт. Гогуа принял участие в четырёх матчах и отметился одним голом в матче с тульским «Арсеналом». До этого футболист выступал за «Тамбов».

Также ЦСКА договорился с «Уралом» о переходе на один сезон в стан «шмелей» 23-летнего голкипера Ильи Помазуна. Вратарь продлил с ЦСКА контракт до окончания сезона-2024/25. Футболист является воспитанником академии «армейцев». За основную команду он провёл восемь матчей, сообщает пресс-служба ЦСКА.

NEWS.ru писал, что «Уфа» выкупила у «Краснодара» права на полузащитника Артёма Голубева. Прошлый сезон спортсмен провёл в башкирской команде на правах аренды.