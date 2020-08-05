Седрик Гогуа перешёл из ЦСКА в «Ротор» на правах аренды

26-летний ивуарийский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Седрик Гогуа будет выступать до конца сезона за «Ротор» на правах аренды. Волгоградский клуб не сможет выкупить его у «армейцев».
29 августа 2019 года футболист подписал с ЦСКА четырёхлетний контракт. Гогуа принял участие в четырёх матчах и отметился одним голом в матче с тульским «Арсеналом». До этого футболист выступал за «Тамбов».
Также ЦСКА договорился с «Уралом» о переходе на один сезон в стан «шмелей» 23-летнего голкипера Ильи Помазуна. Вратарь продлил с ЦСКА контракт до окончания сезона-2024/25. Футболист является воспитанником академии «армейцев». За основную команду он провёл восемь матчей, сообщает пресс-служба ЦСКА.