Сделавший видео с украинскими футболистами блогер КраСава покинул Россию Евгений Савин уехал из-за давления на него в РФ

Евгений Савин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший футболист Евгений Савин, ныне известный как блогер КраСава, покинул Россию. Это связано с давлением на него после видео с украинскими футболистами, сообщается на YouTube-канале блогера.

После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции в отношении военной спецоперации на Украине президент ФК «Красава» Савин Евгений покинул страну, — сказано в сообщении в видео.

После выпуска с украинскими футболистами, Савина раскритиковали в России. 20 апреля на «Матч ТВ» вышла программа «Есть тема!», которая была посвящена выпуску «КраСавы». В той программе блогера называли нецензурными словами.

В тот же день стадион в Красногорске расторг контракт с футбольным клубом «Красава», принадлежащим Савину. На следующий день депутат Госдумы Артём Туров обратился в Следственный комитет России и заявил, что в ролике Савина есть признаки статьи уголовного кодекса.