Счастливый Миранчук и печальный Месси: что происходило в мировом футболе

Не зря футбол считается видом спорта номер один во всём мире. Именно футбольные чиновники разных стран во главе с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были первыми, кто бросил вызов коронавирусу. Усилиями огромного количества людей этот вид спорта вернулся и подарил немало ярких событий. К сожалению, некоторые из них под стать году отставили негативный отпечаток. Подробности — в материале NEWS.ru.

Смерть года

25 ноября футбольный мир «осиротел». В этот день не стало великого аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны. «Рука Бога», лучший игрок своего поколения, идол Аргентины и Неаполя ушёл из жизни на 61-м году жизни из-за сердечной недостаточности.

Предпосылок к подобному исходу было множество. Безумный образ жизни отложил очень сильный отпечаток на его здоровье. И чем старше Марадона становился, тем тяжелее было скрывать последствия бурной молодости (и не только молодости). Однако определяющей точкой стали события, которые произошли за месяц до его гибели.

Вскоре после громких гуляний в честь 60-летия (день рождения аргентинца был 30 октября) состояние Марадоны резко ухудшилось, из-за чего футболиста госпитализировали в больницу. После осмотра медики диагностировали у него субдуральную гематому — необходимо было срочное хирургическое вмешательство. Несмотря на всю серьёзность проблемы, операция на головном мозге была проведена успешно и уже спустя девять дней пациент был переведён на лечение на дому.

Теперь следователи выясняют, насколько правильно поступили медики, разрешив аргентинцу сменить больничные декорации на более привычные и комфортные. Ведь спустя пару недель после выписки футболист скончался от сердечного приступа.

Его смерть повергла в шок весь мир. Убитые горем аргентинцы и неаполитанцы, бесконечное множество соболезнований со всего света, массовые похороны на родине, захоронение возле могил родителей — таким был последний путь великого футболиста.

Более удручающего события для и без того максимально пессимистичного года было не придумать. Успокаивает только одно: люди масштаба Марадоны не умирают — память о них бессмертна.

Команда года

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

«Бавария» начала набирать ход ещё в прошлом году, но по-настоящему команда из Мюнхена заявила о себе во второй половине сезона-2019/20, и далеко не последнюю роль в этой истории сыграло назначение на должность главного тренера Ханс-Дитера Флика.

Появление нового коуча не просто встряхнуло команду, но и позволило ей выдать сильнейший отрезок за последние несколько лет. Вы только вдумайтесь: набрав 82 очка, «Бавария» стала в 30-й раз в своей истории чемпионом Германии. При этом во втором круге чемпионата команда не проиграла ни разу, за 30 матчей в Бундеслиге (высший футбольный дивизион Германии) она записала на свой счёт 90 мячей, а также зафиксировала 13 матчей подряд без поражений в Бундеслиге (это новый рекорд чемпионата страны). На внутренней арене также без каких-либо проблем был завоёван Кубок страны.

Но одними достижениями на внутренней арене команда Флика не ограничилась. В Лиге чемпионов Левандовски и Ко показали невиданную мощь. Они завоевали 11 побед в 11 матчах и отметились 43 голами в ворота соперников. Такими результатами не может похвастаться ни одна команда в мире.

Победа в Лиге чемпионов позволила «Баварии» во второй раз в своей истории оформить требл, а её игрокам по итогам сезона завоевать заслуженные звания лучшего нападающего (Роберт Левандовски) и лучшего голкипера (Мануэль Нойер) года.

Достижение года

«Ливерпуль» уже несколько сезонов подряд очень близко подступал к самому желанному достижению — к победе в чемпионате Англии, но всё никак не мог сделать решающий шаг. В прошлом сезоне подопечных Юргена Клоппа от заветной мечты отделило одно очко, в этом — чуть не помешал коронавирус. Благо в итоге пресловутая болячка не смогла повлиять на победную поступь «Ливерпуля».

Серия из 44 матчей без поражений, итоговые 99 очков, 85 голов, забитых в АПЛ, принесли долгожданную побуду во внутреннем чемпионате, которую команда ни много ни мало ждала 30 лет!

Трансфер года (для России)

Алексей Миранчук Lm/Ettore Griffoni/Global Look Press

Давным-давно закончились те времена, когда российские футболисты являлись завсегдатаями топовых европейских чемпионатов. В современных футбольных реалиях нашей страны переезд игрока с российским паспортом в ведущие лиги мирового футбола сродни сенсации. Вот и отъезд Алексея Миранчука в «Аталанту» стал таковым.

Предпосылок к тому, что Миранчук может перебраться, было достаточно. За одним из талантливых российских футболистов последних десятилетий давно приглядывали многие клубы (в том числе и гранды), но в итоге с официальным предложением выступила команда из Бергамо.

Удачный финальный отрезок сезона-2019/20 в Российской премьер-лиге вкупе с приличной игрой в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов не оставил равнодушным Джана Пьеро Гасперини (тренер «Аталанты» как раз и стал главным инициатором приобретения Миранчука). В итоге «Аталанта» согласовала трансфер с 24-летним полузащитником за €14,5 млн сроком на пять лет.

Хоть футболист пока не так часто появляется на поле, он уже успел отметиться голом. Причём в дебютной встрече в Лиге чемпионов! Дальше — больше. Главное, не унывать. В этом отношении ярким примером для Алексея может стать Александр Головин, который несмотря ни на что продолжает феерить в «Монако».

Страдалец года

Скорее всего, первая ассоциация, которая возникает у вас при упоминании Месси — это «Барселона». Оно и понятно: футболист провёл в каталонском клубе более 20 лет и выиграл с этой командой все мыслимые и немыслимые награды. Но прошедший непростой год оставил очень серьёзный отпечаток на взаимоотношениях «Барселоны» и Месси. В 2020 году аргентинский футболист был как никогда близок к уходу из родного клуба.

Натянутые взаимоотношения с руководством, скандалы, в которых погрязли «сине-гранатовые» в период пандемии, не лучшие результаты команды (восемь пропущенных мячей в ¼ финала от «Баварии» дались Месси очень болезненно) в какой-то момент вывели аргентинца из себя.

В конце августа в Сети появился факс, который футболист отправил клубу с требованием расторгнуть контракт, на что руководство отреагировало максимально хладнокровно: хочешь уходить — плати отступные, не хочешь платить — мы юридически заблокируем твой уход.

И пока в каталонских кулуарах решался вопрос «жизни и смерти», на всякий случай в очередь за золотым футбольным активом выстроился внушительный список команд. ПСЖ, «Манчестер Сити», «Интер», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» — список претендентов обновлялся чуть ли не каждые сутки. Также попутно обновлялись и условия контрактов, которыми клубы намеревались заманить Месси.

Но в итоге дело до этого не дошло. Месси, выдержав небольшую паузу, всё-таки объявил, что остаётся в клубе.

Изменилось ли его настроение после ухода Жозепа Бартомеу, бывшего президента клуба и главного раздражителя аргентинца, — вопрос открытый. Если отталкиваться от игры и результатов команды в этом сезоне, может показаться, что футбольный вундеркинд до сих пор пребывает в депрессии.

В общем, в этой истории всё ещё может перемениться. Трансферная «бомба не разорвалась» в прошедшем году, но ничто не мешает произойти этому в новом. Не так ли, Лео?