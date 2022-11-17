Сборные России и Таджикистана сыграли вничью в Душанбе Сборные России и Таджикистана по футболу сыграли вничью в Душанбе

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Игровой момент в товарищеском матче по футболу между сборными командами Таджикистана и России

Сборные России и Таджикистана по футболу сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча прошла в Душанбе и завершилась со счетом 0:0.

В конце второго тайма хавбек сборной России Даниил Уткин забил мяч, но он был отменен арбитром из-за нарушения правил.

В составе сборной России свои дебютные матчи провели Владимир Сычевой («Оренбург»), Сергей Пиняев («Крылья Советов)», Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Селихов («Спартак») и Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Этот матч стал первым в истории между командами России и Таджикистана.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 20 ноября — в Ташкенте с командой Узбекистана. Игра начнется в 15:00 по Москве.

Единственный матч в 2022 году подопечные Валерия Карпина провели в сентябре на выезде против сборной Киргизии и победили 2:1. Это был первый матч команды за 314 дней. Российская сборная была отстранена от международных соревнований в конце февраля 2022 года.