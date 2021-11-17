Сборная, за которую не стыдно: как «молодёжка» высмеяла принципы Карпина

В последние несколько лет российский футбол на международном уровне вызывает только тоску. Провалы в еврокубках, невнятное выступление национальной команды — мы повидали многое. Однако иногда случаются небольшие проблески в этом беспроцентном царстве. Накануне молодёжная сборная России в шестом туре отбора к ЧЕ-2023 с минимальным счётом обыграла испанцев — 1:0. Но дело даже не в победе, а в том, каким образом она была добыта. Рассказываем про сборную, за которой не стыдно было наблюдать.

Невозможно, просто невозможно обсуждать результат «молодёжки» без оглядки на недавние события в Сплите, когда команда Валерия Карпина осталась без прямой путёвки на чемпионат мира в Катар, проиграв хорватам. В этих двух матчах было действительно немало схожих моментов. Оба матча проходили в рамках отбора к большим международным турнирам. У взрослых — отбор на ЧМ-2022, у «молодёжки» — на ЧЕ-2023. Оба соперника являлись фаворитами во встрече, статусными командами. Причём нынешняя «молодёжка» Испании выглядит на фоне постаревшей, но не до конца обновившейся Хорватии даже предпочтительнее. Однако общее содержание и общее впечатление от увиденного в Сплите и подмосковных Химках отличаются в корне.

Подопечные Михаила Галактионова подходили к игре против испанцев в спокойном состоянии. Задачи выиграть любой ценой перед ними не стояло. Испанцы, которые на протяжении пяти предыдущих туров разрывали соперников (обыграли нас в первом круге со счётом 4:1, закатили пять голов Мальте, по три гола оставили в воротах Северной Ирландии и Словакии), обеспечили себе уверенную первую строчку в группе. Мы перед игрой в Химках шли на второй позиции и при этом тоже чувствовали себя вполне комфортно. Отставание от Словакии составляло шесть баллов, остальные соперники были ещё дальше.

Возможно, это обстоятельство в какой-то степени развязало ноги подопечным Галактионова. Они вышли и продемонстрировали то, о чём в Хорватии на 90 минут забыли все — они продемонстрировали игру в футбол.

rfs.ru

С первой минуты до финального свистка наши футболисты показывали очень смелый, местами агрессивный футбол. Они часто шли в атаку. Даже после забитого мяча никто не подумал о том, что необходимо сесть в защиту, чтобы удержать счёт. Нет, наоборот, Константин Тюкавин (как раз автор единственного гола, оформил его спустя три минуты после выхода на поле) и Тимур Сулейманов ещё больше раскрепостились, они организовали ещё несколько перспективных атак.

Для полноты картины приведём несколько статистических данных. После первого тайма мы имели следующие показатели: владение — 47–53%, удары — 11–2, опасные атаки — 25–22. Все первые показатели — наши. Статистика второго тайма: 49–51%, 8–4, 32–28. А теперь давайте вспомним, как проявила себя главная команда в матче против Хорватии, сколько ударов она нанесла. Не можете вспомнить? Немудрено. Тяжело припомнить то, чего не было...

В последние несколько месяцев мы только и слышали от Карпина разговоры о том, что он хочет играть в смелый футбол, что команда должна играть в атаку, что это его видение, цель, философия. Но увидели ли мы за семь последних матчей под его руководством? К сожалению, нет. Ну, только если местами. Ну, только если в матче против очевидных аутсайдеров, как Кипр. И то киприоты в первом тайме а Санкт-Петербурге сумели нам немного потрепать нервы.

Всё это к чему? Да к тому, что пока одни говорят об атаках, философии, другие делают. Пока одни говорят, что нашим футболистам не хватает смелости и злости, другие не теряются перед статусным соперником и навязывают ему свою игру. Оказывается, такое возможно. Оказывается, в России есть смелые футболисты. Но только они не в основной сборной...