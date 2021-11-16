Сборная Украины вслед за Россией вышла в стыки ЧМ-2022 по футболу

Сборная Украины по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины на выезде со счётом 2:0 и вышла в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Встреча прошла в городе Зеница. Мячи забили Александр Зинченко на 59-й минуте и Артём Довбык на 79-й. Таким образом, подопечные Александра Петракова набрали 12 очков в отборочной группе и заняли в ней второе место. На первом — Франция с 18 баллами, на третьем — Финляндия с 11.

Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года. Ранее стало известно, что украинцы не смогут сыграть в них со сборной России.

Подопечные Валерия Карпина тоже обеспечили себе участие в стыках, заняв второе место в группе H. Российская сборная опустилась на него после поражения от сборной Хорватии со счётом 0:1.