Сборная Украины уступила австрийцам и заняла третье место в группе C

Сборная Украины проиграла австрийцам в заключительном матче группы C на чемпионате Европы-2020 со счётом 0:1. Таким образом, команда Андрея Шевченко завершила путь в группе на третьем месте. Футболистам предстоит сыграть дополнительные игры, чтобы определить судьбу за 1/8 финала.

Автором единственного гола стал Кристоф Баумгартнер, забивший на 24-й минуте. Австрийцы заработали угловой, подал навес Алаба и на линии вратарской Баумгартнер переиграл Забарного, выставив ногу вперёд и отправив мяч в сетку.

Стоит отметить, что австрийцы впервые в своей истории вышли в плей-офф турнира.

В группе A на первом месте завершила групповой этап национальная команда Италии. Уэльс не смог противостоять сопернику и уступил с минимальным счётом 0:1. Встреча группы А проходила в Риме (Италия).