Сборная Украины «пролетела» мимо плей-офф Евро-2024 Сборная Украины после ничьи с Бельгией не вышла в плей-офф Евро-2024

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look press

Сборная Украины не сумела преодолеть групповой этап Евро-2024, следует из результатов на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда проиграла соперникам из Бельгии, что автоматически лишило ее шансов на дальнейшее участие в турнире.

Встреча завершилась со счетом 0:0, что не позволило украинской сборной подняться выше четвертого места в своей группе. Игра проходила в немецком городе Штутгарт.

В итоге в группе Е все команды набрали по четыре очка, однако разница по сумме забитых и пропущенных мячей оставила украинских футболистов на последнем месте. Первую позицию заняла сборная Румынии, следом за ними расположилась Бельгия.

Ранее сообщалось, что на футбольном матче между Украиной и Словакией во время чемпионата Европы на трибунах появился сине-желтый флаг с требованием провести выборы на украинской территории. На национальном символе страны содержалась надпись Give Us Elections («Дайте нам выборы»). Его убрали примерно на 25-й минуте встречи.

До этого стало известно, что после поражения от Румынии украинские футболисты попросили основного тренера команды Сергея Реброва уйти из раздевалки. Команда Украины потерпела поражение в открытии турнира со счетом 0:3. После разгрома в первом матче группового этапа игроки решили провести разговор между собой.