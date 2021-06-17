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Футбол

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020

17:51, 17 июня 2021
Фото: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES/Global Look Press

Сборная Украины выиграла у Северной Македонии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Команда Андрея Шевченко обыграла своих соперников со счётом 2:1.

На 29-й минуте матча счёт во встрече открыл нападающий украинской команды Андрей Ярмоленко, замкнув мяч после скидки партнёра. Автором второго гола в составе Украины стал Роман Яремчук. У Северной Македонии забитым голом отметился полузащитник Эзган Алиоский. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу украинцев. Это первая победа подопечных Шевченко на Евро-2020. 

Первый матч на Евро-2020 сборная Украины провела против команды Нидерландов. Украинцы проиграли со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поведение украинских болельщиков, исполнявших оскорбительные песни в адрес президента РФ Владимира Путина.

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