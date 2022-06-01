Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал отбора на ЧМ-2022 Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины выиграла у Шотладнии и вышла в финал квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре. Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 3:1.

Первый мяч на 33-й минуте открыл Андрей Ярмоленко. На 49-й преимущество украинцев удвоил Роман Яремчук. Шотландцы отыграли один мяч за 11 минут до финального свистка после точного удара Каллума Макгрегора. Окончательный результат установил вышедший на замену Артём Довбик, отличившийся на пятой добавленной минуте встречи.

Таким образом, сборная Украины вышла в финал квалификации, где сыграет с командой Уэльса. Встреча пройдёт в Кардиффе 5 июня.

31 мая бывший игрок сборной Шотландии Грэм Сунесс выразил надежду, что Украина выиграет ЧМ.